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«Северный поток – 2» могут достроить к началу 2021 года

Укладка газопровода должна возобновиться в ближайшие дни
Матвей Катков Александр Волобуев
Пуско-наладка оборудования газопровода «Северный поток ‑ 2» на береговом участке в России /Igor Kuznetsov / Nord Stream 2

«Газпром», как никогда, близок к тому, чтобы вопреки американским санкциям завершить строительство экспортного газопровода «Северный поток – 2», идущего по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. 5-го и 6-го в районе достройки начали активное маневрирование два российских трубоукладочных судна, способных вести работы по достройке, – «Фортуна» и «Академик Черский». В частности, согласно данным портала MarineTraffic, 5 декабря баржа «Фортуна» вышла из порта Висмар, где она стояла больше месяца, и направилась на северо-восток, в сторону Ростока (но затем вернулась обратно). В тот же день в районе строительства собирались «Академик Черский», а также вспомогательные суда – «Катунь», «Финвал» и «Умка», из Мукрана вышел ледокол «Владислав Стрижев».

За несколько дней до этого стало известно, что немецкие судоходные власти разрешили с 5 по 31 декабря проведение работ до достройке двух ниток «Северного потока – 2» в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных