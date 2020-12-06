«Северный поток – 2» могут достроить к началу 2021 года

«Северный поток – 2» могут достроить к началу 2021 годаУкладка газопровода должна возобновиться в ближайшие дни
«Газпром», как никогда, близок к тому, чтобы вопреки американским санкциям завершить строительство экспортного газопровода «Северный поток – 2», идущего по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. 5-го и 6-го в районе достройки начали активное маневрирование два российских трубоукладочных судна, способных вести работы по достройке, – «Фортуна» и «Академик Черский». В частности, согласно данным портала MarineTraffic, 5 декабря баржа «Фортуна» вышла из порта Висмар, где она стояла больше месяца, и направилась на северо-восток, в сторону Ростока (но затем вернулась обратно). В тот же день в районе строительства собирались «Академик Черский», а также вспомогательные суда – «Катунь», «Финвал» и «Умка», из Мукрана вышел ледокол «Владислав Стрижев».
За несколько дней до этого стало известно, что немецкие судоходные власти разрешили с 5 по 31 декабря проведение работ до достройке двух ниток «Северного потока – 2» в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд.