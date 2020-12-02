Bild узнал о планах региона Германии создать фонд для обхода санкций «Северного потока-2»

По данным издания, фонд должен будет признать газопровод как «главный строительный блок охраны окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании» и затем приложить все усилия, чтобы завершить строительство газопровода. Источник отметил, что для этого фонд создаст коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использоваться только для завершения строительства газопровода.