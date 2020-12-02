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Bild узнал о планах региона Германии создать фонд для обхода санкций «Северного потока-2»

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Власти немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания в ближайшее дни создадут фонд защиты климата, который станет «инструментом обхода» существующих и вступающих с января санкций США против проекта «Северный поток-2», сообщил Bild со ссылкой на источник. 

По данным издания, фонд должен будет признать газопровод как «главный строительный блок охраны окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании» и затем приложить все усилия, чтобы завершить строительство газопровода. Источник отметил, что для этого фонд создаст коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут использоваться только для завершения строительства газопровода. 

Bild пояснил, что немецкие компании, которым угрожают санкции США, будут предоставлять свои услуги фонду. «Таким образом, технически ни одна компания больше не будет взаимодействовать с "Северным потоком-2", не будет санкций, и российский государственный проект все равно может быть завершен», — отметило издание. Министерство энергетики, инфраструктуры и цифровизации отказалось от комментариев. 

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Предполагается, что газопровод соединит Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Против строительства активно выступают США, которые расценивают его как угрозу энергетической безопасности Европы. В конце 2019 г. США ввели санкции против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. В ФРГ считают действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных