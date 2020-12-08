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В Петербурге создали «Карту сопротивления» против запрета работы баров

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В Санкт-Петербурге больше 40 баров, ресторанов и кальянных выступили против запрета на работу в новогодние праздники из-за коронавируса. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления». Первым на это обратил внимание РБК.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится на сайте проекта. В сообщении указано, что некоторые заведения работают за закрытой дверью, клиентов просят писать им в соцсетях или звонить.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти города ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты.

Предприниматель Александр Коновалов сообщил РБК, что создание «карты сопротивления» было его идеей. К проекту уже подключились около 200 заведений общепита, скоро они появятся на карте, добавил бизнесмен. Он убежден, что если общепит будет работать открыто, повышаются шансы, что к бизнесу прислушаются. Полное закрытие общепита в новогодние праздники, по его словам, будет смертельным для отрасли: клиенты оплатили банкеты и корпоративы в конце декабря и начале января еще в сентябре. Эти деньги были потрачены в сентябре и октябре, теперь заказчики требуют их вернуть. Многие заведения сейчас работают только ради новогодних каникул, добавил Коновалов.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга назвали разговоры об убийстве бизнеса «риторической драматизацией». Там подчеркнули, что рестораны могут продолжать работать на доставку, а прием посетителей подвергает риску и их, и персонал. Власти пытаются помочь бизнесу, однако работа общепита несет угрозу сотрудникам и посетителям кафе, уточнили в пресс-службе.

Ранее по теме: Кальянные могут исчезнуть из жилых домов Петербурга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных