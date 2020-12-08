В Петербурге создали «Карту сопротивления» против запрета работы баров

Предприниматель Александр Коновалов сообщил РБК, что создание «карты сопротивления» было его идеей. К проекту уже подключились около 200 заведений общепита, скоро они появятся на карте, добавил бизнесмен. Он убежден, что если общепит будет работать открыто, повышаются шансы, что к бизнесу прислушаются. Полное закрытие общепита в новогодние праздники, по его словам, будет смертельным для отрасли: клиенты оплатили банкеты и корпоративы в конце декабря и начале января еще в сентябре. Эти деньги были потрачены в сентябре и октябре, теперь заказчики требуют их вернуть. Многие заведения сейчас работают только ради новогодних каникул, добавил Коновалов.