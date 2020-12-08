В Петербурге создали «Карту сопротивления» против запрета работы баров
В Санкт-Петербурге больше 40 баров, ресторанов и кальянных выступили против запрета на работу в новогодние праздники из-за коронавируса. Список заведений, которые планируют продолжать работу в штатном режиме, появился на сайте проекта «Карта сопротивления». Первым на это обратил внимание РБК.
«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится на сайте проекта. В сообщении указано, что некоторые заведения работают за закрытой дверью, клиентов просят писать им в соцсетях или звонить.
Ранее в Санкт-Петербурге ввели ограничения на работу общепита в ночное время. Затем власти города ограничили работу кафе, баров и ресторанов с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января городские бары и рестораны будут полностью закрыты.
Предприниматель Александр Коновалов сообщил РБК, что создание «карты сопротивления» было его идеей. К проекту уже подключились около 200 заведений общепита, скоро они появятся на карте, добавил бизнесмен. Он убежден, что если общепит будет работать открыто, повышаются шансы, что к бизнесу прислушаются. Полное закрытие общепита в новогодние праздники, по его словам, будет смертельным для отрасли: клиенты оплатили банкеты и корпоративы в конце декабря и начале января еще в сентябре. Эти деньги были потрачены в сентябре и октябре, теперь заказчики требуют их вернуть. Многие заведения сейчас работают только ради новогодних каникул, добавил Коновалов.
В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга назвали разговоры об убийстве бизнеса «риторической драматизацией». Там подчеркнули, что рестораны могут продолжать работать на доставку, а прием посетителей подвергает риску и их, и персонал. Власти пытаются помочь бизнесу, однако работа общепита несет угрозу сотрудникам и посетителям кафе, уточнили в пресс-службе.