Глава «Сибура» прокомментировал сделку Шамалова с акциями компании за $100

7 декабря издание «Важные истории» опубликовало материал о совладельце «Сибура» и участника списка 200 богатейших россиян 2019 г. по версии Forbes с состоянием в $950 млн Кирилле Шамалове. В нем говорилось, что Шамалов формально приобрел 3,8% ее акций всего за $100,02 в июне 2013 г., увеличив долю в компании до 4,3%. Соответствующие сведения содержались в договоре компании Kylsyth Investments Limited Шамалова о покупке этой доли, который есть в распоряжении издания.