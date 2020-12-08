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Глава «Сибура» прокомментировал сделку Шамалова с акциями компании за $100

Ведомости

Сообщения о покупке 3,8% акций «Сибура» за $100 Кириллом Шамаловым нельзя считать корректными, заявил РБК председатель правления «Сибур Холдинг» и его акционер Дмитрий Конов, который также был участником мотивационной программы и по ее итогам стал акционером компании. 

«Цену в $100,02 некорректно считать отражением стоимости, в которую Шамалову обошлись 3,8% "Сибура". Так же, как и в сделках остальных менеджеров этой группы (участников мотивационной программы, эта сделка была лишь завершением мотивационной программы, которая началась в 2010 году и состояла из нескольких последовательных действий», — заявил изданию Конов. 

По его словам, после того как бизнесмен Леонид Михельсон купил «Сибур», для ряда топ-менеджеров компании была запущена программа приобретения акций компании — в несколько этапов и «при соблюдении определенных условий», уточнил Конов. 

«Так как это была покупка акций компании [Themis Holdings], владевшей акциями «Сибура» и обремененной долгом, завершению программы для входивших в эту группу менеджеров предшествовало взятие на себя пропорциональных приобретаемым пакетам частей долга», — добавляет он. 

7 декабря издание «Важные истории» опубликовало материал о совладельце «Сибура» и участника списка 200 богатейших россиян 2019 г. по версии Forbes с состоянием в $950 млн Кирилле Шамалове. В нем говорилось, что Шамалов формально приобрел 3,8% ее акций всего за $100,02 в июне 2013 г., увеличив долю в компании до 4,3%. Соответствующие сведения содержались в договоре компании Kylsyth Investments Limited Шамалова о покупке этой доли, который есть в распоряжении издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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