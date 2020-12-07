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Песков прокомментировал публикации в интернете о «близких» Путина

Ведомости

В Кремле знают, кто является организаторами распространения слухов о лицах, якобы связанных с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако конкретных имен он не назвал. 

«Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, и знаем, что эта работа будет продолжаться», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков отметил, что подобные материалы, направленные на дискредитацию лидера страны, «не достигают своей цели». «Все это подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью», — сказал Песков. 

Ранее сегодня сайт с «Важные истории», в числе авторов которого журналисты из разных СМИ, включая «Новую газету», обнародовал статью о совладельце «Сибура» и участника списка 200 богатейших россиян 2019 г. по версии Forbes с состоянием в $950 млн Кирилле Шамалове.

Кроме того, в конце ноября издание «Проект» опубликовало расследование о женщине по имени Светлана Кривоногих. Песков назвал данную статью «малоинтересным эпистолярным жанром» и «провокационной желтизной», отметив, что впервые слышит об указанной в материале женщине.

Ранее по теме: Песков назвал «провокационной желтизной» публикацию о «знакомой» Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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