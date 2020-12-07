Песков прокомментировал публикации в интернете о «близких» Путина
В Кремле знают, кто является организаторами распространения слухов о лицах, якобы связанных с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако конкретных имен он не назвал.
«Мы знаем более или менее, кто является организатором этой деятельности, и знаем, что эта работа будет продолжаться», — сказал он (цитата по ТАСС).
Песков отметил, что подобные материалы, направленные на дискредитацию лидера страны, «не достигают своей цели». «Все это подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью», — сказал Песков.
Ранее сегодня сайт с «Важные истории», в числе авторов которого журналисты из разных СМИ, включая «Новую газету», обнародовал статью о совладельце «Сибура» и участника списка 200 богатейших россиян 2019 г. по версии Forbes с состоянием в $950 млн Кирилле Шамалове.
Кроме того, в конце ноября издание «Проект» опубликовало расследование о женщине по имени Светлана Кривоногих. Песков назвал данную статью «малоинтересным эпистолярным жанром» и «провокационной желтизной», отметив, что впервые слышит об указанной в материале женщине.