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Цены на BMW 2021 года в России вырастут в среднем на 4,5%

Ведомости

Немецкий производитель автомобилей BMW поднимет цены в России на 4,5% на автомобили, которые будут произведены в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на автопроизводителя.

«»BMW Group Россия» объявляет о повышении цен на автомобили, произведенные с января 2021 г. Среднее повышение составит 4,5%», — приводит агентство выдержку из заявления компании. В нем отмечается, что изменение цен не коснется подтвержденных клиентских заказов.

«BMW Group Россия удалось ограничиться минимальным повышением, а стоимость шести моделей не изменилась», — пояснили в компании., уточнив, что подорожание коснется 29 моделей.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты автодилера «Авилон» сообщала, что с января по 20 октября 2020 г. цены на автомобили в России увеличились на 3-15%. Отмечалось, что немецкие марки автомобилей BMW подорожали на 7-15%, Audi на 5-15%, Mercedes на 3-12%.

Ранее по теме: Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных