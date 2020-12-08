Цены на BMW 2021 года в России вырастут в среднем на 4,5%

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты автодилера «Авилон» сообщала, что с января по 20 октября 2020 г. цены на автомобили в России увеличились на 3-15%. Отмечалось, что немецкие марки автомобилей BMW подорожали на 7-15%, Audi на 5-15%, Mercedes на 3-12%.