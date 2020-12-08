Цены на BMW 2021 года в России вырастут в среднем на 4,5%
Немецкий производитель автомобилей BMW поднимет цены в России на 4,5% на автомобили, которые будут произведены в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на автопроизводителя.
«»BMW Group Россия» объявляет о повышении цен на автомобили, произведенные с января 2021 г. Среднее повышение составит 4,5%», — приводит агентство выдержку из заявления компании. В нем отмечается, что изменение цен не коснется подтвержденных клиентских заказов.
«BMW Group Россия удалось ограничиться минимальным повышением, а стоимость шести моделей не изменилась», — пояснили в компании., уточнив, что подорожание коснется 29 моделей.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты автодилера «Авилон» сообщала, что с января по 20 октября 2020 г. цены на автомобили в России увеличились на 3-15%. Отмечалось, что немецкие марки автомобилей BMW подорожали на 7-15%, Audi на 5-15%, Mercedes на 3-12%.