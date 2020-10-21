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Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

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С января по по 20 октября 2020 г. цены на автомобили в России увеличились на 3-15%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты автодилера «Авилон».

Немецкие марки автомобилей BMW подорожали на 7-15%, Audi на 5-15%, Mercedes на 3-12%. Как отметил представитель автодилера, основной причиной роста цен стало ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро.

Автомобили марки Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда. На 5,8–6,5% из-за роста курса евро прибавил в цене с начала года Fiat, отмечают в «Авилоне». В текущем году не поднимали цены на автомобили лишь две марки: Aston Martin и Ferrari.

Ослабление рубля отразилось и на ценах авто, собираемых отечественным «АвтоВАЗом». В октябре машины Datsun и Nissan подорожали на 2,1-2,9% и 0,3-4,4% соответственно. Четыре модели Volkswagen (Jetta, Polo, Tiguan и Touareg) прибавили в цене на 0,8–3,2% (20–48 тыс. руб.).Увеличилась стоимость и автомобилей Chery: по расчетам «Автостата», кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 стали дороже на 1,2–3,3% (20–40 тыс. руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных