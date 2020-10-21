Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля
Немецкие марки автомобилей BMW подорожали на 7-15%, Audi на 5-15%, Mercedes на 3-12%. Как отметил представитель автодилера, основной причиной роста цен стало ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро.
Автомобили марки Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда. На 5,8–6,5% из-за роста курса евро прибавил в цене с начала года Fiat, отмечают в «Авилоне». В текущем году не поднимали цены на автомобили лишь две марки: Aston Martin и Ferrari.
Ослабление рубля отразилось и на ценах авто, собираемых отечественным «АвтоВАЗом». В октябре машины Datsun и Nissan подорожали на 2,1-2,9% и 0,3-4,4% соответственно. Четыре модели Volkswagen (Jetta, Polo, Tiguan и Touareg) прибавили в цене на 0,8–3,2% (20–48 тыс. руб.).Увеличилась стоимость и автомобилей Chery: по расчетам «Автостата», кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 стали дороже на 1,2–3,3% (20–40 тыс. руб.).