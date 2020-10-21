Цены на автомобили в России выросли до 15% из-за ослабления рубля

Автомобили марки Hyundai подорожали в среднем на 4–5% на фоне изменения курсов валют, Mitsubishi — на 3,5–8,3% при обновлении модельного ряда. На 5,8–6,5% из-за роста курса евро прибавил в цене с начала года Fiat, отмечают в «Авилоне». В текущем году не поднимали цены на автомобили лишь две марки: Aston Martin и Ferrari.