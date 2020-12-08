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В РФПИ заявили о готовности производить вакцину «Спутник V» на Украине

Ведомости

Производить российскую вакцину от коронавиурса на Украине готова местная компания «Биолек», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек», — говорится в сообщении. В РФПИ отметили, что мощности «Биолек» «соответствуют всем действующим требованиям».

«ФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами», — заверили в РФПИ. Официального комментария на это заявление со стороны властей Украины пока не последовало.

В октябре президент украинской компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что собственную вакцину от коронавируса в стране могут создать примерно через год. По его словам, соответствующие исследования ведутся вместе с американской компанией DiaPrep уже около полугода. В то же время президент России Владимир Путин заявил о готовности поставить Украине российскую вакцину от коронавируса. В Минздраве страны ответили, что не испытывают нужды в российском препарате.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 

Ранее по теме: На Украине назвали срок создания собственной вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных