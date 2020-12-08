В РФПИ заявили о готовности производить вакцину «Спутник V» на Украине

В октябре президент украинской компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что собственную вакцину от коронавируса в стране могут создать примерно через год. По его словам, соответствующие исследования ведутся вместе с американской компанией DiaPrep уже около полугода. В то же время президент России Владимир Путин заявил о готовности поставить Украине российскую вакцину от коронавируса. В Минздраве страны ответили, что не испытывают нужды в российском препарате.