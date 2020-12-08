В РФПИ заявили о готовности производить вакцину «Спутник V» на Украине
Производить российскую вакцину от коронавиурса на Украине готова местная компания «Биолек», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек», — говорится в сообщении. В РФПИ отметили, что мощности «Биолек» «соответствуют всем действующим требованиям».
«ФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами», — заверили в РФПИ. Официального комментария на это заявление со стороны властей Украины пока не последовало.
В октябре президент украинской компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что собственную вакцину от коронавируса в стране могут создать примерно через год. По его словам, соответствующие исследования ведутся вместе с американской компанией DiaPrep уже около полугода. В то же время президент России Владимир Путин заявил о готовности поставить Украине российскую вакцину от коронавируса. В Минздраве страны ответили, что не испытывают нужды в российском препарате.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.