На Украине назвали срок создания собственной вакцины от коронавируса
Собственная вакцина от коронавируса может быть создана на Украине через 9-12 месяцев, заявил 22 октября в ходе интервью «РБК-Украина» один разработчиков препарата, президент компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.
«Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину. То, что я называю вакциной — это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект», — сказал он.
Фаворов рассказал, что исследования проводятся одноименными компаниями «DiaPrep» из США. Сотрудничество стран в этом направлении ведется уже полгода. Сейчас разработчики препарата ищут партнеров для будущего производства. Пока выбор сделан в пользу компании «ФармаК». На сегодняшний день доклиническая фаза испытаний препарата окончена, отметил Фаворов. Планируется, что через три месяца ученые приступят к первому этапу испытаний вакцины на добровольцах.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — получила регистрацию 30 сентября. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.