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На Украине назвали срок создания собственной вакцины от коронавируса

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Собственная вакцина от коронавируса может быть создана на Украине через 9-12 месяцев, заявил 22 октября в ходе интервью «РБК-Украина» один разработчиков препарата, президент компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

«Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину. То, что я называю вакциной — это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект», — сказал он.

Фаворов рассказал, что исследования проводятся одноименными компаниями «DiaPrep» из США. Сотрудничество стран в этом направлении ведется уже полгода. Сейчас разработчики препарата ищут партнеров для будущего производства. Пока выбор сделан в пользу компании «ФармаК». На сегодняшний день доклиническая фаза испытаний препарата окончена, отметил Фаворов. Планируется, что через три месяца ученые приступят к первому этапу испытаний вакцины на добровольцах.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — получила регистрацию 30 сентября. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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