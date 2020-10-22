На Украине назвали срок создания собственной вакцины от коронавируса

«Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину. То, что я называю вакциной — это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект», — сказал он.