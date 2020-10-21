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Путин оценил оборот вакцины от коронавируса на мировом рынке

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Оборот вакцины от коронавируса на мировом рынке оценивается в $100 млрд, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По предварительным экспертным данным, оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в $100 млрд, ежегодный оборот», — цитирует ТАСС Путина.

При этом основной задачей президент назвал развертывание вакцинации против коронавируса в России. «Главная задача сегодня — создать производственные мощности для наращивания производства [вакцины от коронавируса], и эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан РФ в первую очередь», — заявил президент.

Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев назвал сроком начала массовой вакцинации россиян препаратом «Спутник V» ноябрь текущего года. До этого в Минздраве запуск этой кампании планировался на период «после ноября-декабря». В числе тех, кто получит препарат первым, были названы врачи, учителя и полицейские. В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице массовая вакцинация начнется в декабре-январе.

Ранее по теме: Мурашко призвал россиян ограничить контакты до массовой вакцинации от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных