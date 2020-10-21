Путин оценил оборот вакцины от коронавируса на мировом рынке

Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев назвал сроком начала массовой вакцинации россиян препаратом «Спутник V» ноябрь текущего года. До этого в Минздраве запуск этой кампании планировался на период «после ноября-декабря». В числе тех, кто получит препарат первым, были названы врачи, учителя и полицейские. В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице массовая вакцинация начнется в декабре-январе.