Путин оценил оборот вакцины от коронавируса на мировом рынке
Оборот вакцины от коронавируса на мировом рынке оценивается в $100 млрд, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«По предварительным экспертным данным, оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в $100 млрд, ежегодный оборот», — цитирует ТАСС Путина.
При этом основной задачей президент назвал развертывание вакцинации против коронавируса в России. «Главная задача сегодня — создать производственные мощности для наращивания производства [вакцины от коронавируса], и эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан РФ в первую очередь», — заявил президент.
Ранее гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев назвал сроком начала массовой вакцинации россиян препаратом «Спутник V» ноябрь текущего года. До этого в Минздраве запуск этой кампании планировался на период «после ноября-декабря». В числе тех, кто получит препарат первым, были названы врачи, учителя и полицейские. В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице массовая вакцинация начнется в декабре-январе.