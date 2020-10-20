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Мурашко призвал россиян ограничить контакты до массовой вакцинации от COVID-19

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Россиянам следует сократить социальные контакты, чтобы дать властям выиграть время для массовой вакцинации населения от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что власти надеются дать равный доступ к вакцине от коронавируса всем россиянам, но чтобы его обеспечить, «нужно выиграть время». «На мой взгляд, сегодня большая надежда в медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан. Вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты», — подчеркнул Мурашко.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев назвал сроком начала массовой вакцинации россиян препаратом «Спутник V» ноябрь текущего года. До этого в Минздраве запуск этой кампании планировался на период «после ноября-декабря 2020 г.». В числе тех, кто получит препарат первым, были названы врачи, учителя и полицейские. В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице массовая вакцинация начнется в декабре-январе.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных