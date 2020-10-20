Мурашко призвал россиян ограничить контакты до массовой вакцинации от COVID-19

Он отметил, что власти надеются дать равный доступ к вакцине от коронавируса всем россиянам, но чтобы его обеспечить, «нужно выиграть время». «На мой взгляд, сегодня большая надежда в медицинской маске и определенных правилах поведения наших граждан. Вы можете избежать определенных проблем со здоровьем, дистанцировавшись, ограничив сейчас, в этот период визиты», — подчеркнул Мурашко.