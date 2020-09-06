Собянин рассказал о сроках массовой вакцинации от коронавируса

По его словам, промышленное производство вакцины будет налажено в декабре 2019 г. – январе 2020 г. Первые партии уже в этом году будут направлены на вакцинацию медработников, учителей, работников ЖКХ и правоохранительных органов, а также, возможно, и журналистов, уточнил мэр.