Собянин рассказал о сроках массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в конце этого года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Первого канала».
«Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего», – заявил Собянин.
По его словам, промышленное производство вакцины будет налажено в декабре 2019 г. – январе 2020 г. Первые партии уже в этом году будут направлены на вакцинацию медработников, учителей, работников ЖКХ и правоохранительных органов, а также, возможно, и журналистов, уточнил мэр.
Со следующей недели в Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины, которые продлятся от двух до шести месяцев, добавил Собянин.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций и Центр им. Гамалеи объявили о публикации в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов Lancet научной статьи о результатах первой и второй фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Заместитель по научной работе директора центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.