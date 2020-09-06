Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Собянин рассказал о сроках массовой вакцинации от коронавируса

Ведомости

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в конце этого года, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире «Первого канала».

«Серьезная массовая вакцинация – это, скорее всего, конец года – начало следующего», – заявил Собянин.

По его словам, промышленное производство вакцины будет налажено в декабре 2019 г. – январе 2020 г. Первые партии уже в этом году будут направлены на вакцинацию медработников, учителей, работников ЖКХ и правоохранительных органов, а также, возможно, и журналистов, уточнил мэр.

Со следующей недели в Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины, которые продлятся от двух до шести месяцев, добавил Собянин.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и Центр им. Гамалеи объявили о публикации в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов Lancet научной статьи о результатах первой и второй фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Заместитель по научной работе директора центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.

Ранее по теме: Центр имени Гамалеи назвал необходимые для вакцинации россиян сроки

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных