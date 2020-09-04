Центр имени Гамалеи назвал необходимые для вакцинации россиян сроки
Вакцинировать от коронавируса большинство россиян можно будет в течение 9‒12 месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Это [вакцинация большей части населения], по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев», ‒ сказал Гинцбург.
Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Заместитель по научной работе директора центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.