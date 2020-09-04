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Разработчики опубликовали результаты исследований вакцины от коронавируса

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи объявили о публикации научной статьи по результатам первой и второй фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из совместного пресс-релиза разработчиков.

Статья опубликована в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов The Lancet. «Научная публикация в The Lancet доказывает высокую безопасность и эффективность российской вакцины, а также приводит подробные данные о результатах клинических исследований. В статье опубликованы как ключевые качественные, так и количественные характеристики вакцины «Спутник V», — объяснили в РФПИ.

В результате первых двух фаз клинических исследований не обнаружено серьезных нежелательных явлений, у всех участников исследований вакцина сформировала устойчивый иммунный ответ. При этом уровень антител у вакцинированных добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших коронавирусом людей. Первые результаты по начатому пострегистрационному клиническому исследованию с участием 40 тыс. добровольцев будут опубликованы в октябре-ноябре, рассказали разработчики.

Центр Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.

Ранее по теме: Российская вакцина от коронавируса поступила в медицинские центры

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных