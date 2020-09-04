Разработчики опубликовали результаты исследований вакцины от коронавируса

В результате первых двух фаз клинических исследований не обнаружено серьезных нежелательных явлений, у всех участников исследований вакцина сформировала устойчивый иммунный ответ. При этом уровень антител у вакцинированных добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших коронавирусом людей. Первые результаты по начатому пострегистрационному клиническому исследованию с участием 40 тыс. добровольцев будут опубликованы в октябре-ноябре, рассказали разработчики.