Разработчики опубликовали результаты исследований вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи объявили о публикации научной статьи по результатам первой и второй фаз клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из совместного пресс-релиза разработчиков.
Статья опубликована в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов The Lancet. «Научная публикация в The Lancet доказывает высокую безопасность и эффективность российской вакцины, а также приводит подробные данные о результатах клинических исследований. В статье опубликованы как ключевые качественные, так и количественные характеристики вакцины «Спутник V», — объяснили в РФПИ.
В результате первых двух фаз клинических исследований не обнаружено серьезных нежелательных явлений, у всех участников исследований вакцина сформировала устойчивый иммунный ответ. При этом уровень антител у вакцинированных добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших коронавирусом людей. Первые результаты по начатому пострегистрационному клиническому исследованию с участием 40 тыс. добровольцев будут опубликованы в октябре-ноябре, рассказали разработчики.
Центр Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов сообщил, что разрешение на выпуск партии вакцины в гражданский оборот может быть получено с 10 по 13 сентября, после выхода партии в гражданский оборот начнется вакцинация населения.