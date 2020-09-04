Российская вакцина от коронавируса поступила в медицинские центры
В России в ближайшие дни начнется третья стадия исследований отечественной вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, препарат доставлен в медицинские центры, заявил заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Вчера открылись несколько центров, были так называемые визиты открытия, они проведены. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни прямо стартует третья фаза клинических исследований», – сказал Логунов, отметив, что эта фаза продлится минимум полгода. Если потребуется, наблюдение будет увеличено до года.
Главная задача третьей фазы исследований – определить эпидэффективность вакцины, объяснил ученый. «Вакцина должна дать, соответственно, защиту от заболевания, от COVID-19. Достоверно посчитать это можно только на больших выборках, поэтому эта фаза довольно большая, длительная, в ней будут участвовать 40 000 добровольцев», – рассказал он.
Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что вакцинация будет добровольной. Производство препарата началось 15 августа, а его массовые поставки запланированы на сентябрь. Вакцинация добровольцев начнется с 5 сентября.