Российская вакцина от коронавируса поступила в медицинские центры

«Вчера открылись несколько центров, были так называемые визиты открытия, они проведены. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни прямо стартует третья фаза клинических исследований», – сказал Логунов, отметив, что эта фаза продлится минимум полгода. Если потребуется, наблюдение будет увеличено до года.