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Российская вакцина от коронавируса поступила в медицинские центры

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В России в ближайшие дни начнется третья стадия исследований отечественной вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, препарат доставлен в медицинские центры, заявил заместитель директора по научной работе центра Денис Логунов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вчера открылись несколько центров, были так называемые визиты открытия, они проведены. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни прямо стартует третья фаза клинических исследований», – сказал Логунов, отметив, что эта фаза продлится минимум полгода. Если потребуется, наблюдение будет увеличено до года.

Главная задача третьей фазы исследований – определить эпидэффективность вакцины, объяснил ученый. «Вакцина должна дать, соответственно, защиту от заболевания, от COVID-19. Достоверно посчитать это можно только на больших выборках, поэтому эта фаза довольно большая, длительная, в ней будут участвовать 40 000 добровольцев», – рассказал он.

Центр им. Гамалеи разработал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что вакцинация будет добровольной. Производство препарата началось 15 августа, а его массовые поставки запланированы на сентябрь. Вакцинация добровольцев начнется с 5 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных