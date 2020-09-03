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Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

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Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .

В приоритетную группу вакцинации от коронавируса также вошли сотрудники других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей, – гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и др. Приоритет также будет отдаваться обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам. В Минздраве уточнили, что вакцинации подлежат лица, не болевшие коронавирусом и не имеющие антител к SARS-CoV-2.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Он отметил, что вакцинация будет добровольной. Выпускать препарат начали 15 августа. Первые поставки вакцины начнутся в сентябре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных