Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса

В приоритетную группу вакцинации от коронавируса также вошли сотрудники других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей, – гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и др. Приоритет также будет отдаваться обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам. В Минздраве уточнили, что вакцинации подлежат лица, не болевшие коронавирусом и не имеющие антител к SARS-CoV-2.