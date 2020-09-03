Минздрав назвал приоритетные группы для вакцинации от коронавируса
Приоритетной вакцинации против коронавируса подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания, следует из восьмой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, разработанных Минздравом .
В приоритетную группу вакцинации от коронавируса также вошли сотрудники других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей, – гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и др. Приоритет также будет отдаваться обучающимся в организациях среднего и высшего профессионального образования и призывникам. В Минздраве уточнили, что вакцинации подлежат лица, не болевшие коронавирусом и не имеющие антител к SARS-CoV-2.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Он отметил, что вакцинация будет добровольной. Выпускать препарат начали 15 августа. Первые поставки вакцины начнутся в сентябре.