Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минздрав допустил участие пожилых людей в испытаниях вакцины от коронавируса

Ведомости

Верхнего возрастного предела для испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» нет, так что в них могут принять участие и жители России старше 60 лет. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. 

Он пояснил, что к испытаниям допускаются только граждане старше 18 лет. «Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено», — сказал он. 

О первой в мире регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил 11 августа президент России Владимир Путин. Производство препарата началось с 15 августа. В конце августа в Минздраве уточнили, что массовые поставки вакцины начнутся в сентябре.

По данным оперштаба, на 2 сентября в России число случаев заражения достигло 1 005 000. За сутки зафиксировано 115 летальных исхода, обще количество – 17 414. За сутки полностью выздоровели 5 464 человека, за весь период — 821 169 человек.

Вчера, 1 сентября, в оперштабе сообщили о том, что количество заболевших превысило 1 млн.

Ранее по теме: Мантуров сделал прививку от коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных