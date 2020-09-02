Минздрав допустил участие пожилых людей в испытаниях вакцины от коронавируса
Верхнего возрастного предела для испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» нет, так что в них могут принять участие и жители России старше 60 лет. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Он пояснил, что к испытаниям допускаются только граждане старше 18 лет. «Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено», — сказал он.
О первой в мире регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил 11 августа президент России Владимир Путин. Производство препарата началось с 15 августа. В конце августа в Минздраве уточнили, что массовые поставки вакцины начнутся в сентябре.
По данным оперштаба, на 2 сентября в России число случаев заражения достигло 1 005 000. За сутки зафиксировано 115 летальных исхода, обще количество – 17 414. За сутки полностью выздоровели 5 464 человека, за весь период — 821 169 человек.
Вчера, 1 сентября, в оперштабе сообщили о том, что количество заболевших превысило 1 млн.