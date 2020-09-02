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В России за сутки выявили 4952 новых случая коронавируса

За сутки умерли 115 пациентов, выздоровели 5464 человека
Дарина Бухарова
Павел Лисицын / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 4952 новых случая коронавируса, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране число случаев заражения составляет 1 005 000. За сутки зафиксировано 115 летальных исходов, обще количество – 17 414. За сутки полностью выздоровели 5464 человека, за весь период – 821 169 человек.

Вчера, 1 сентября, в оперштабе сообщили о том, что количество заболевших превысило 1 млн.

В Москве за сутки выявлено 625 случаев заражения новым коронавирусом, 108 пациентов выздоровели, 5 человек скончались. Всего в Москве выявлено 263 684 заболевших коронавирусом. На втором месте по числу выявленных заболеваний – Московская область (68 537), на третьем – Санкт-Петербург (37 041).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве (+625). В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+189), Подмосковье (+158), Нижегородская область (+147), Ростовская область (+145), Ставропольский край (+127).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных