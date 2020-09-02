В России за сутки выявили 4952 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 4952 новых случая коронавирусаЗа сутки умерли 115 пациентов, выздоровели 5464 человека
За последние сутки в России выявлено 4952 новых случая коронавируса, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране число случаев заражения составляет 1 005 000. За сутки зафиксировано 115 летальных исходов, обще количество – 17 414. За сутки полностью выздоровели 5464 человека, за весь период – 821 169 человек.
Вчера, 1 сентября, в оперштабе сообщили о том, что количество заболевших превысило 1 млн.
В Москве за сутки выявлено 625 случаев заражения новым коронавирусом, 108 пациентов выздоровели, 5 человек скончались. Всего в Москве выявлено 263 684 заболевших коронавирусом. На втором месте по числу выявленных заболеваний – Московская область (68 537), на третьем – Санкт-Петербург (37 041).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве (+625). В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+189), Подмосковье (+158), Нижегородская область (+147), Ростовская область (+145), Ставропольский край (+127).