В России за сутки выявили 4952 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 4952 новых случая коронавируса, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране число случаев заражения составляет 1 005 000. За сутки зафиксировано 115 летальных исходов, обще количество – 17 414. За сутки полностью выздоровели 5464 человека, за весь период – 821 169 человек.