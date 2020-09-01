Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1 млн

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1 млнЗа последние сутки выявлено 4729 новых случаев заражения
За последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 000 048 случаев. За сутки зафиксировано 123 летальных исхода, обще количество – 17 299. За сутки в России полностью выздоровели 6318 человек, за весь период – 815 705 человек.
Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 4993 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлен 641 случай заражения новым коронавирусом, 1262 пациента выздоровели, 11 человек скончались. Всего в Москве выявлено 263 059 заболевших коронавирусом. На втором месте по числу выявленных заболеваний – Московская область (68 379), на третьем – Санкт-Петербург (36 852).
Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+185), Подмосковье (+156), Ростовская область (+133), Нижегородская область (+132), и Ставропольский край (+125).