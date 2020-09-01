Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1 млн

За последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 000 048 случаев. За сутки зафиксировано 123 летальных исхода, обще количество – 17 299. За сутки в России полностью выздоровели 6318 человек, за весь период – 815 705 человек.