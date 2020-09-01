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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1 млн

За последние сутки выявлено 4729 новых случаев заражения
Дарина Бухарова
AP

За последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 000 048 случаев. За сутки зафиксировано 123 летальных исхода, обще количество – 17 299. За сутки в России полностью выздоровели 6318 человек, за весь период – 815 705 человек.

Вчера, 30 августа, оперштаб сообщил о 4993 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлен 641 случай заражения новым коронавирусом, 1262 пациента выздоровели, 11 человек скончались. Всего в Москве выявлено 263 059 заболевших коронавирусом. На втором месте по числу выявленных заболеваний – Московская область (68 379), на третьем – Санкт-Петербург (36 852).

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. В топ-5 по приросту заболевших за 24 часа также вошли Санкт-Петербург (+185), Подмосковье (+156), Ростовская область (+133), Нижегородская область (+132), и Ставропольский край (+125).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных