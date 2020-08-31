Власти Москвы назвали долю учителей с иммунитетом к коронавирусу
Антитела к коронавирусу выявлены у 13,3% работников сферы образования, сообщили в пресс-службе мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«У 24 100 человек, а это 13,3% всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу», – сказала Ракова, отметив, что тестирование на коронавирус перед началом учебного года прошли все работники сферы образования Москвы.
Положительный результат тест показал у 5500 из 180 000 прошедших тестирование учителей, они будут находиться под наблюдением врачей и пока не будут допущены к работе в школах, объяснила Ракова. По ее словам, тестирование проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники.
1 сентября очные занятия начнутся во всех столичных учебных заведениях – 537 школах и 51 колледже, рассказали в пресс-службе мэра.