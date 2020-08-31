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Власти Москвы назвали долю учителей с иммунитетом к коронавирусу

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Антитела к коронавирусу выявлены у 13,3% работников сферы образования, сообщили в пресс-службе мэра Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«У 24 100 человек, а это 13,3% всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу», – сказала Ракова, отметив, что тестирование на коронавирус перед началом учебного года прошли все работники сферы образования Москвы.

Положительный результат тест показал у 5500 из 180 000 прошедших тестирование учителей, они будут находиться под наблюдением врачей и пока не будут допущены к работе в школах, объяснила Ракова. По ее словам, тестирование проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники.

1 сентября очные занятия начнутся во всех столичных учебных заведениях – 537 школах и 51 колледже, рассказали в пресс-службе мэра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных