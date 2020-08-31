Власти Москвы назвали долю учителей с иммунитетом к коронавирусу

Положительный результат тест показал у 5500 из 180 000 прошедших тестирование учителей, они будут находиться под наблюдением врачей и пока не будут допущены к работе в школах, объяснила Ракова. По ее словам, тестирование проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники.