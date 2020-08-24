Московские школьники смогут продолжить дистанционное обучение
Школьники в Москве смогут продолжить дистанционное обучение, если их родители примут такое решение, сообщил ТАСС со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова.
«Родители имеют право оставить детей дома. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю», ‒ цитирует Молоткова агентство.
В московских школах сформирован необходимый запас защитных и дезинфицирующих средств, который будет постоянно пополняться, отметил он.
Нормы соблюдения мер профилактики в школах останутся стандартными ‒ «и термометрия на входе и в процессе учебного дня, маски с перчатками, обеззараживающие средства», рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если один из учеников класса заболеет коронавирусом, то весь класс будет переведен на дистанционное обучение в течение двух недель.