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Московские школьники смогут продолжить дистанционное обучение

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Школьники в Москве смогут продолжить дистанционное обучение, если их родители примут такое решение, сообщил ТАСС со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента образования и науки Александра Молоткова.

«Родители имеют право оставить детей дома. Ресурсы Московской электронной школы позволяют организовать обучение дома. Родителям нужно только написать классному руководителю», ‒ цитирует Молоткова агентство.

В московских школах сформирован необходимый запас защитных и дезинфицирующих средств, который будет постоянно пополняться, отметил он. 

Нормы соблюдения мер профилактики в школах останутся стандартными ‒ «и термометрия на входе и в процессе учебного дня, маски с перчатками, обеззараживающие средства», рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если один из учеников класса заболеет коронавирусом, то весь класс будет переведен на дистанционное обучение в течение двух недель.

Ранее по теме: Собянин назвал условие частичного возобновления дистанционки в школах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных