Президент РАН оценил вероятность второй волны коронавируса

«Относительно второй волны ‒ думаю, что будет некое увеличение, но не фатальное, потому что мы научились работать в этом режиме. Мы увидели, где болевые точки, где надо вводить изоляцию», ‒ сказал Сергеев. Он отметил, что первая волна коронавируса была «растянута» во времени из-за введения существенных ограничительных мер.