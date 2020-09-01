Президент РАН оценил вероятность второй волны коронавируса
Число зараженных коронавирусом в России осенью может увеличиться, но не фатально, заявил «Интерфаксу» президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Относительно второй волны ‒ думаю, что будет некое увеличение, но не фатальное, потому что мы научились работать в этом режиме. Мы увидели, где болевые точки, где надо вводить изоляцию», ‒ сказал Сергеев. Он отметил, что первая волна коронавируса была «растянута» во времени из-за введения существенных ограничительных мер.
По его словам, Россия смогла обеспечить лечением всех больных коронавирусом и здравоохранение «не захлебнулось». Пока не будет приобретен коллективный иммунитет, ситуация с коронавирусом в стране будет сохраняться на текущих показателях, добавил Сергеев.
Ранее пресс-служба оперштаба со ссылкой на академика РАН, директора Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаила Пальцева сообщила, что риск возникновения второй волны коронавируса осенью высок, из-за нее пандемия может продлиться еще почти год. По данным на 1 сентября, за последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1 млн случаев COVID-19.