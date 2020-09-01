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Президент РАН оценил вероятность второй волны коронавируса

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Число зараженных коронавирусом в России осенью может увеличиться, но не фатально, заявил «Интерфаксу» президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Относительно второй волны ‒ думаю, что будет некое увеличение, но не фатальное, потому что мы научились работать в этом режиме. Мы увидели, где болевые точки, где надо вводить изоляцию», ‒ сказал Сергеев. Он отметил, что первая волна коронавируса была «растянута» во времени из-за введения существенных ограничительных мер.

По его словам, Россия смогла обеспечить лечением всех больных коронавирусом и здравоохранение «не захлебнулось». Пока не будет приобретен коллективный иммунитет, ситуация с коронавирусом в стране будет сохраняться на текущих показателях, добавил Сергеев.

Ранее пресс-служба оперштаба со ссылкой на академика РАН, директора Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаила Пальцева сообщила, что риск возникновения второй волны коронавируса осенью высок, из-за нее пандемия может продлиться еще почти год. По данным на 1 сентября, за последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1 млн случаев COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных