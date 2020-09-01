В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса

11 марта ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции, начавшуюся в китайской провинции Ухань в конце декабря и затем распространившуюся в разные страны, пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день свыше 25 млн человек в мире заразились коронавирусом, из которых более 850 тыс. умерли. В России число заболевших сегодня превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.