В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса
Мир победит пандемию коронавирусной инфекции, когда научится жить с ней, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет Reuters.
«День, когда мы победим пандемию, не обязательно настанет с появлением вакцины. Это будет, когда мы научимся жить с пандемией, и это может случиться завтра», — заявил он каналу Sky News.
Клюге также сообщил, что не ожидает повторного массового закрытия стран в ближайшие месяцы во избежание второй волны коронавируса. При этом он не исключил, что некоторые локальные ограничительные меры могут быть возобновлены.
11 марта ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции, начавшуюся в китайской провинции Ухань в конце декабря и затем распространившуюся в разные страны, пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день свыше 25 млн человек в мире заразились коронавирусом, из которых более 850 тыс. умерли. В России число заболевших сегодня превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.
В России также уже зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом 11 августа сообщил президент страны Владимир Путин. Первые поставки препарата крупными партиями начнутся в сентябре. Сейчас проходит набор добровольцев для участия в третьем этапе испытаний лекарства.