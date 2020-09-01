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В ВОЗ назвали условие победы над пандемией коронавируса

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Мир победит пандемию коронавирусной инфекции, когда научится жить с ней, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, пишет Reuters.

«День, когда мы победим пандемию, не обязательно настанет с появлением вакцины. Это будет, когда мы научимся жить с пандемией, и это может случиться завтра», — заявил он каналу Sky News.

Клюге также сообщил, что не ожидает повторного массового закрытия стран в ближайшие месяцы во избежание второй волны коронавируса. При этом он не исключил, что некоторые локальные ограничительные меры могут быть возобновлены.

11 марта ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции, начавшуюся в китайской провинции Ухань в конце декабря и затем распространившуюся в разные страны, пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день свыше 25 млн человек в мире заразились коронавирусом, из которых более 850 тыс. умерли. В России число заболевших сегодня превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.

В России также уже зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом 11 августа сообщил президент страны Владимир Путин. Первые поставки препарата крупными партиями начнутся в сентябре. Сейчас проходит набор добровольцев для участия в третьем этапе испытаний лекарства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных