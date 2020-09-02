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Мантуров сделал прививку от коронавируса

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Глава Минпромторга Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.

Он подтвердил, что испытал на себе вакцину «Спутник V». «Да. Я участвовал во втором эксперименте (по испытанию вакцины – прим. ред.), перенося на ногах. Каждый день звонил и докладывал мое состояние», – сказал Мантуров.

Мантуров стал первым федеральным министром, заявившим о том, что он сделал прививку от коронавируса. До этого о вакцинации заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа. В Минздраве уточнили, что первые поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» большими партиями начнутся в сентябре.

По данным оперштаба, 1 сентября число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1 млн. Всего ко 2 сентября количество заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 4952. Общее число известных случаев заражения достигло 1 005 000.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 4952 новых случая коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных