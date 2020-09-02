Мантуров сделал прививку от коронавируса
Глава Минпромторга Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.
Он подтвердил, что испытал на себе вакцину «Спутник V». «Да. Я участвовал во втором эксперименте (по испытанию вакцины – прим. ред.), перенося на ногах. Каждый день звонил и докладывал мое состояние», – сказал Мантуров.
Мантуров стал первым федеральным министром, заявившим о том, что он сделал прививку от коронавируса. До этого о вакцинации заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V», об этом заявил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа. В Минздраве уточнили, что первые поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» большими партиями начнутся в сентябре.
По данным оперштаба, 1 сентября число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1 млн. Всего ко 2 сентября количество заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 4952. Общее число известных случаев заражения достигло 1 005 000.