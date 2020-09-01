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Центр им. Гамалеи оценил необходимость вакцинации от COVID-19 бессимптомных больных

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Прививка от коронавируса необходима переболевшим коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», – сказал Гинцбург, отметив, что пока нет достаточных данных для выводов о том, на протяжении какого времени сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом. «Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать», – добавил он.

Ранее Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.

Ранее по теме: Производством второй вакцины от коронавируса займется компания «Биокад»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных