Центр им. Гамалеи оценил необходимость вакцинации от COVID-19 бессимптомных больных

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», – сказал Гинцбург, отметив, что пока нет достаточных данных для выводов о том, на протяжении какого времени сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом. «Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать», – добавил он.