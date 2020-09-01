Центр им. Гамалеи оценил необходимость вакцинации от COVID-19 бессимптомных больных
Прививка от коронавируса необходима переболевшим коронавирусом бессимптомно или в легкой форме, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», – сказал Гинцбург, отметив, что пока нет достаточных данных для выводов о том, на протяжении какого времени сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом. «Фактически нет таких наблюдений, нужно еще полгода все-таки подождать», – добавил он.
Ранее Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве 5 сентября. Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей свою вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил 11 августа президент страны Владимир Путин. Выпускать препарат начали 15 августа, но его массовое производство запланировано на ноябрь.