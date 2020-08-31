Производством второй вакцины от коронавируса займется компания «Биокад»
Производителем второй российской вакцины от коронавируса станет компания «Биокад», заявил «Ведомостям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров через пресс-службу ведомства.
«Это предприятие было изначально определено как партнер ‒ компания «Биокад». Они еще на начальном этапе процесса разработки и начала клинических испытаний тесно сотрудничали со структурами Роспотребнадзора, с «Вектором» (разработчик второй вакцины. ‒ Прим. ред.). Они будут продолжать уже освоение серийного выпуска вакцины», ‒ передает слова министра пресс-служба.
Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Вакцина прошла две фазы клинических испытаний. Ее массовое производство может начаться в сентябре 2020 г. Производить вакцину будет, помимо Центра им. Гамалеи, АО «Биннофарм». 27 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «Спутник V» начинает поступать в гражданский оборот. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В начале июня Минздрав зарегистрировал новый лекарственный препарат для лечения осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о препарате левилимаб, который будет выпускаться под торговым наименованием «илсира». Левилимаб, согласно данным госреестра лекарственных средств, будет выпускаться в форме раствора для подкожного введения. Его будет производить фармацевтическая компания «Биокад».