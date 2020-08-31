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Производством второй вакцины от коронавируса займется компания «Биокад»

Ведомости

Производителем второй российской вакцины от коронавируса станет компания «Биокад», заявил «Ведомостям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров через пресс-службу ведомства.

«Это предприятие было изначально определено как партнер ‒ компания «Биокад». Они еще на начальном этапе процесса разработки и начала клинических испытаний тесно сотрудничали со структурами Роспотребнадзора, с «Вектором» (разработчик второй вакцины. ‒ Прим. ред.). Они будут продолжать уже освоение серийного выпуска вакцины», ‒ передает слова министра пресс-служба.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Вакцина прошла две фазы клинических испытаний. Ее массовое производство может начаться в сентябре 2020 г. Производить вакцину будет, помимо Центра им. Гамалеи, АО «Биннофарм». 27 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «Спутник V» начинает поступать в гражданский оборот. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В начале июня Минздрав зарегистрировал новый лекарственный препарат для лечения осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о препарате левилимаб, который будет выпускаться под торговым наименованием «илсира». Левилимаб, согласно данным госреестра лекарственных средств, будет выпускаться в форме раствора для подкожного введения. Его будет производить фармацевтическая компания «Биокад».

Ранее по теме: Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных