Производством второй вакцины от коронавируса займется компания «Биокад»

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Вакцина прошла две фазы клинических испытаний. Ее массовое производство может начаться в сентябре 2020 г. Производить вакцину будет, помимо Центра им. Гамалеи, АО «Биннофарм». 27 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что «Спутник V» начинает поступать в гражданский оборот. Вакцину также разрабатывает Государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».