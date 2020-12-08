СМИ сообщили о возможном отсутствии зарядки в комплекте нового Samsung

«Сразу после мероприятия Apple в октябре Samsung высмеяла компанию за то, что она исключила адаптер питания из комплекта iPhone 12, а также удалила его из старых моделей. Теперь, как и предсказывали некоторые слухи, в документации Galaxy S21 предполагается, что он также не будет поставляться с зарядным устройством, входящим в комплект», — пишет издание.