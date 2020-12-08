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СМИ сообщили о возможном отсутствии зарядки в комплекте нового Samsung

Ведомости

Новые смартфоны Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra могут поступить в продажу без зарядного устройства в комплекте, сообщает портал 9to5Mac. Ранее поставлять телефоны без комплектного блока питания решила компания Apple.

«Сразу после мероприятия Apple в октябре Samsung высмеяла компанию за то, что она исключила адаптер питания из комплекта iPhone 12, а также удалила его из старых моделей. Теперь, как и предсказывали некоторые слухи, в документации Galaxy S21 предполагается, что он также не будет поставляться с зарядным устройством, входящим в комплект», — пишет издание.

Факт отсутствия адаптера питания в комплектах новых телефонов Samsung следует из документации бразильского телекоммуникационного агентства ANATEL. Документ также не предполагает наличие наушников в коробке нового телефона.

Ранее вице-президент Apple Лиза Джексон объяснила отсутствие блоков питания в комплектах новой продукции компании тем, что у покупателей продукции Apple накапливаются зарядные устройства, а их производство наносит вред экологии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных