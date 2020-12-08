СМИ сообщили о возможном отсутствии зарядки в комплекте нового Samsung
Новые смартфоны Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra могут поступить в продажу без зарядного устройства в комплекте, сообщает портал 9to5Mac. Ранее поставлять телефоны без комплектного блока питания решила компания Apple.
«Сразу после мероприятия Apple в октябре Samsung высмеяла компанию за то, что она исключила адаптер питания из комплекта iPhone 12, а также удалила его из старых моделей. Теперь, как и предсказывали некоторые слухи, в документации Galaxy S21 предполагается, что он также не будет поставляться с зарядным устройством, входящим в комплект», — пишет издание.
Факт отсутствия адаптера питания в комплектах новых телефонов Samsung следует из документации бразильского телекоммуникационного агентства ANATEL. Документ также не предполагает наличие наушников в коробке нового телефона.
Ранее вице-президент Apple Лиза Джексон объяснила отсутствие блоков питания в комплектах новой продукции компании тем, что у покупателей продукции Apple накапливаются зарядные устройства, а их производство наносит вред экологии.