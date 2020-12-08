Генпрокурор призвал ужесточить наказание за препятствование работе бизнеса
Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости совершенствования законодательства в сфере препятствования предпринимательской деятельности с целью ужесточения наказания за данное преступление. Интервью с главой ведомства опубликовано на сайте «Российской газеты».
«Нуждается, на наш взгляд, в совершенствовании и уголовная ответственность за препятствование законной предпринимательской или иной деятельности, установленная статьей 169 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время преступления, предусмотренные этой нормой, относятся к категории небольшой тяжести, и за их совершение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сказал Краснов.
Такое наказание явно не соответствует степени общественной опасности преступлений в этой сфере, подчеркнул генпрокурор: статью 169 УК РФ необходимо привести в соответствие с современными тенденциями.
«(Необходимо) отразить в ней специфику деяний, связанных с характерными злоупотреблениями в отношении предпринимателей — необоснованным изъятием, уничтожением или повреждением имущества. Максимальный срок лишения свободы необходимо повысить и отнести соответствующие преступления к категории тяжких», — добавил глава ведомства.
Генпрокуратура продолжает работу над своими предложениями в этой сфере в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, отметил прокурор.
В феврале этого года бизнес-омбудсмен Борис Титов, ссылаясь на сводные данные Следственного комитета (СКР), МВД и ФСБ за 2019 г., заявил о резком росте количества уголовных дел против бизнеса в России.