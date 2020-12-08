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Генпрокурор призвал ужесточить наказание за препятствование работе бизнеса

Ведомости

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости совершенствования законодательства в сфере препятствования предпринимательской деятельности с целью ужесточения наказания за данное преступление. Интервью с главой ведомства опубликовано на сайте «Российской газеты». 

«Нуждается, на наш взгляд, в совершенствовании и уголовная ответственность за препятствование законной предпринимательской или иной деятельности, установленная статьей 169 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время преступления, предусмотренные этой нормой, относятся к категории небольшой тяжести, и за их совершение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — сказал Краснов.

Такое наказание явно не соответствует степени общественной опасности преступлений в этой сфере, подчеркнул генпрокурор: статью 169 УК РФ необходимо привести в соответствие с современными тенденциями.

«(Необходимо) отразить в ней специфику деяний, связанных с характерными злоупотреблениями в отношении предпринимателей — необоснованным изъятием, уничтожением или повреждением имущества. Максимальный срок лишения свободы необходимо повысить и отнести соответствующие преступления к категории тяжких», — добавил глава ведомства.

Генпрокуратура продолжает работу над своими предложениями в этой сфере в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, отметил прокурор.

В феврале этого года бизнес-омбудсмен Борис Титов, ссылаясь на сводные данные Следственного комитета (СКР), МВД и ФСБ за 2019 г., заявил о резком росте количества уголовных дел против бизнеса в России.

Ранее по теме: Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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