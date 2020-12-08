В «Спартаке» назвали причину ухода Газизова
Шамиль Газизов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Спартак-Москва» на фоне разногласий с руководством по поводу планов по дальнейшему развитию клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента ФК по связям с общественностью Антона Фетисова.
«Не сошлись во взглядах на развитие клуба», — сказал Фетисов.
Ранее сегодня ФК «Спартак-Москва» объявил о решении прекратить сотрудничество с генеральным директором Шамилем Газизовым. Руководить московским «Спартаком» по решению совета директоров будет Евгений Мележиков, занимавший пост директора по безопасности и инфраструктуре клуба.
Газизов был назначен на должность генерального директора в июле 2020 г. Ранее, с 2012 г., он руководил футбольным клубом «Уфа».