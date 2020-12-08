В «Спартаке» назвали причину ухода Газизова

Шамиль Газизов покинул пост генерального директора футбольного клуба «Спартак-Москва» на фоне разногласий с руководством по поводу планов по дальнейшему развитию клуба, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента ФК по связям с общественностью Антона Фетисова.