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«Яндекс» начал доставлять еду из ресторанов с помощью беспилотников

Ведомости

Беспилотники-курьеры «Яндекс.Ровер» начали доставлять заказы из ресторанов в Москве и Иннополисе под Казанью, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. 

Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа можно в приложении «Яндекс.Еда». Беспилотник заберет заказ из ресторана и привезет к указанному подъезду. Чтобы забрать заказ, нужно открыть крышку робота — это можно сделать только со смартфона того человека, который сделал заказ. Если свободного робота не окажется, заказ привезет курьер, отметил «Яндекс». 

Сейчас доставка роботом-курьером доступна посетителям и работникам БЦ «Белая площадь» воздел метро Белорусская. С подключением новых ресторанов зона беспилотной доставки будет расширяться, отмечает компания. 

В Иннополисе принцип работы беспилотников несколько другой. Они не просто работают с отдельными ресторанами, но и «становятся частью городской инфраструктуры», отмечается в сообщении компании. В дальнейшем компания планирует, что «Роверы» будут возить не только заказы из ресторанов, но и «подключаться к другим задачам и помогать жителям с повседневными делами».

Как отметил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук, роботы могут возить не только заказы из ресторанов, но и заказы из супермаркетов и онлайн-магазинов и «постепенно будут становиться привычной частью городской жизни». 

«Яндекс» представил «Ровера» в ноябре 2019 г. робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. С апреля 2020 г. «Ровер» начал работать в Сколкове. Он перевозил между зданиями документы и посылки, а задания сотрудники Сколкова давали ему с помощью смартфонов. 

Весной 2017 г.  «Яндекс» начал испытывать беспилотные автомобили, в сентябре у компании в парке парке было 130 таких машин. Они ездят по дорогам не только в России, но и в США и Израиле. 

Ранее руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что правительство Москвы совместно с «Яндексом» протестируют первый беспилотный трамвай. 

В будущем его могут запустить по городу, добавил Ликсутов. Столичное руководство считает, что за беспилотным транспортом – будущее, пояснил он, поскольку беспилотники помогут снизить число пробок на дорогах, а также исключить человеческий фактор при вождении, на который приходится более 70% аварий.

Ранее по теме: «Яндекс» инвестирует еще $150 млн в беспилотники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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