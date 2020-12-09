«Яндекс» начал доставлять еду из ресторанов с помощью беспилотников
Беспилотники-курьеры «Яндекс.Ровер» начали доставлять заказы из ресторанов в Москве и Иннополисе под Казанью, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Выбрать доставку роботом можно при оформлении заказа можно в приложении «Яндекс.Еда». Беспилотник заберет заказ из ресторана и привезет к указанному подъезду. Чтобы забрать заказ, нужно открыть крышку робота — это можно сделать только со смартфона того человека, который сделал заказ. Если свободного робота не окажется, заказ привезет курьер, отметил «Яндекс».
Сейчас доставка роботом-курьером доступна посетителям и работникам БЦ «Белая площадь» воздел метро Белорусская. С подключением новых ресторанов зона беспилотной доставки будет расширяться, отмечает компания.
В Иннополисе принцип работы беспилотников несколько другой. Они не просто работают с отдельными ресторанами, но и «становятся частью городской инфраструктуры», отмечается в сообщении компании. В дальнейшем компания планирует, что «Роверы» будут возить не только заказы из ресторанов, но и «подключаться к другим задачам и помогать жителям с повседневными делами».
Как отметил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук, роботы могут возить не только заказы из ресторанов, но и заказы из супермаркетов и онлайн-магазинов и «постепенно будут становиться привычной частью городской жизни».
«Яндекс» представил «Ровера» в ноябре 2019 г. робот имеет размер чемодана и передвигается по тротуарам со скоростью пешехода. Он может перевозить небольшие пакеты. С апреля 2020 г. «Ровер» начал работать в Сколкове. Он перевозил между зданиями документы и посылки, а задания сотрудники Сколкова давали ему с помощью смартфонов.
Весной 2017 г. «Яндекс» начал испытывать беспилотные автомобили, в сентябре у компании в парке парке было 130 таких машин. Они ездят по дорогам не только в России, но и в США и Израиле.
Ранее руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что правительство Москвы совместно с «Яндексом» протестируют первый беспилотный трамвай.
В будущем его могут запустить по городу, добавил Ликсутов. Столичное руководство считает, что за беспилотным транспортом – будущее, пояснил он, поскольку беспилотники помогут снизить число пробок на дорогах, а также исключить человеческий фактор при вождении, на который приходится более 70% аварий.