«Яндекс» начал доставлять еду из ресторанов с помощью беспилотников

В Иннополисе принцип работы беспилотников несколько другой. Они не просто работают с отдельными ресторанами, но и «становятся частью городской инфраструктуры», отмечается в сообщении компании. В дальнейшем компания планирует, что «Роверы» будут возить не только заказы из ресторанов, но и «подключаться к другим задачам и помогать жителям с повседневными делами».