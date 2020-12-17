Дизайнер Renault Duster перешел в «Автоваз»
С 1 января 2021 года Жан-Филипп Салар займет должность вице-президента, директора по дизайну автомобилей марки Lada производства российского «Автоваза», сообщила пресс-служба предприятия.
До этого должность в течение 9 лет занимал Стив Маттин. Маттин принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам, он останется советником главы компании, пояснил автопроизводитель.
«Стив успешно возглавлял команду LADA Design. Он был полностью вовлечен в обновление дизайна LADA в течение последних 9 лет и является ключевым человеком в масштабном обновлении модельного ряда LADA. Я благодарю его за эти важные достижения», — сообщил президент «Автоваза» Ив Каракатзанис.
В последние 5 лет Салар занимал должность директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе, где отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). В 2013-2015 годах Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, в 2008-2013 годах работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в Мумбаи (Индия).