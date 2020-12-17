Дизайнер Renault Duster перешел в «Автоваз»

В последние 5 лет Салар занимал должность директора по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе, где отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). В 2013-2015 годах Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, в 2008-2013 годах работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в Мумбаи (Индия).