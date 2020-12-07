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«Ростех» подтвердил планы по списанию долга «АвтоВАЗа» в 20 млрд рублей

Ведомости

«Ростех», совместно с Renault владеющий Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит 100%  «АвтоВАЗа», простит заводу 10 млрд руб. долга, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов. Такая же сумма будет списана с автоконцерна в счет погашения задолженности перед ним производителя компонентов ОАТ (входит в «Ростех»). 

Чемезов уточнил, что списание долгов «АвтоВАЗа» связано с переводом Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию. Сейчас она зарегистрирована в Нидерландах.

«Вопрос переезда (Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию. — прим. Ред.) связан еще со списанием тех долгов старых, которые остались у нас, а их порядка 20 с небольшим млрд руб. Мы предлагаем погасить долг ОАТ в 10 млрд перед "АвтоВАЗом", а 10 млрд простить в капитал "АвтоВАЗа"» — сказал Чемезов (цитата по ТАСС).

Документы о переводе Alliance Rostec Auto B.V. в Россию, согласно действующей договоренности, будут подписаны до конца текущего года, уточнил глава «Ростеха». После этого планируется, продажа 8% доли госкорпорации в Alliance Rostec Auto B.V. Renault. Таким образом, доля участия «Ростеха» во владеющей «АвтоВАЗом» компании снизится до 25%. 

О том, что «Ростех» планирует простить автопроизводителю оставшиеся 20 млрд руб. долга, «Ведомости» узнали в апреле 2018 г. Подразумевалось, что сумма будет списана к октябрю того же года, однако сроки были перенесены из-за затянувшегося перехода Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных