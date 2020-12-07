«Ростех» подтвердил планы по списанию долга «АвтоВАЗа» в 20 млрд рублей
«Ростех», совместно с Renault владеющий Alliance Rostec Auto B.V., которой принадлежит 100% «АвтоВАЗа», простит заводу 10 млрд руб. долга, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов. Такая же сумма будет списана с автоконцерна в счет погашения задолженности перед ним производителя компонентов ОАТ (входит в «Ростех»).
Чемезов уточнил, что списание долгов «АвтоВАЗа» связано с переводом Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию. Сейчас она зарегистрирована в Нидерландах.
«Вопрос переезда (Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию. — прим. Ред.) связан еще со списанием тех долгов старых, которые остались у нас, а их порядка 20 с небольшим млрд руб. Мы предлагаем погасить долг ОАТ в 10 млрд перед "АвтоВАЗом", а 10 млрд простить в капитал "АвтоВАЗа"» — сказал Чемезов (цитата по ТАСС).
Документы о переводе Alliance Rostec Auto B.V. в Россию, согласно действующей договоренности, будут подписаны до конца текущего года, уточнил глава «Ростеха». После этого планируется, продажа 8% доли госкорпорации в Alliance Rostec Auto B.V. Renault. Таким образом, доля участия «Ростеха» во владеющей «АвтоВАЗом» компании снизится до 25%.
О том, что «Ростех» планирует простить автопроизводителю оставшиеся 20 млрд руб. долга, «Ведомости» узнали в апреле 2018 г. Подразумевалось, что сумма будет списана к октябрю того же года, однако сроки были перенесены из-за затянувшегося перехода Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию.