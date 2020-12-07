«Ростех» подтвердил планы по списанию долга «АвтоВАЗа» в 20 млрд рублей

«Вопрос переезда (Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию. — прим. Ред.) связан еще со списанием тех долгов старых, которые остались у нас, а их порядка 20 с небольшим млрд руб. Мы предлагаем погасить долг ОАТ в 10 млрд перед "АвтоВАЗом", а 10 млрд простить в капитал "АвтоВАЗа"» — сказал Чемезов (цитата по ТАСС).