Бизнес / Промышленность

«Ростех» простит «АвтоВАЗу» долг на 20 млрд рублей

Вслед за вторым этапом рекапитализации компании будет и третий
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К октябрю этого года «АвтоВАЗ» может почти полностью избавиться от долгов. К этому сроку завершится рекапитализация «АвтоВАЗа», когда «Ростех» спишет 20 млрд руб. долгов «АвтоВАЗу». Об этом через представителя передал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

О том, что «Ростех» может простить 20 млрд руб. долга «АвтоВАЗа» перед госкорпорацией, общий размер которого составлял 51 млрд руб., стало известно в 2016 г.

Списание долга будет третьим по счету этапом программы рекапитализации «АвтоВАЗа», общая стоимость которой составляет более 107 млрд руб. На первом этапе в декабре 2016 г. была размещена допэмиссия на 26 млрд руб., фактически профинансированная Renault.

На втором этапе рекапитализации «АвтоВАЗа», который завершился на днях, «Ростех» и Renault переуступили Alliance Rostec Auto B.V. (голландскому СП, через которое партнеры контролируют «АвтоВАЗ») права требования по долгам автопроизводителя – на 30,7 млрд руб. каждый, говорит представитель «Ростеха». А сам Alliance Rostec Auto B.V. конвертировал долг в новые акции «АвтоВАЗа» такой же стоимостью. Доля Alliance Rostec Auto B.V. в «АвтоВАЗе» по итогам второго этапа выросла с 64,6% до 83,5%. В этом СП Renault сейчас принадлежит 61,1%, «Ростеху» – 38,9%, сказал представитель «Ростеха».

Ранее Чемезов говорил, что обсуждается возможность упразднения Alliance Rostec Auto B.V. и перевода акций в российскую юрисдикцию. Когда это произойдет, представители «Ростеха» и Renault не пояснили. По информации источника «Ведомостей», близкого к одному из акционеров «АвтоВАЗа», это может произойти в сентябре 2018 г. Об этом же говорит и человек, знакомый с менеджерами «Ростеха». Вопрос смены юрисдикции СП и погашение 20 млрд руб. – взаимоувязанные по срокам вещи, добавляет он.

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