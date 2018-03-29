Renault и «Ростех» меняют 61,4 млрд рублей долга «АвтоВАЗа» на его акции

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Грядущая сделка – основной шаг в процессе рекапитализации «АвтоВАЗа», начатом в декабре 2016 г., говорится в сообщении Renault Андрей Махонин / Ведомости

«АвтоВАЗ» инициировал проведение допэмиссии по закрытой подписке, сообщила Renault. Ее цель – конвертация долга на 61,4 млрд руб. перед основными совладельцами – Renault и госкорпорацией «Ростех». Обе компании спишут долги в равных частях. Каждая уже передала голландской Alliance Rostec Auto B.V., через которую партнеры контролируют 64,4% акций автопроизводителя, по 30,7 млрд руб. задолженности для дальнейшей ее конвертации в акции, сообщила французская компания. Допэмиссия завершится в апреле.

Грядущая сделка – основной шаг в процессе рекапитализации «АвтоВАЗа», начатом в декабре 2016 г., говорится в сообщении Renault. Объявленная 1,5 года назад программа рекапитализации автопроизводителя стоимостью 85 млрд руб. проводится в два этапа. На первом в декабре 2016 г. Renault купила допэмиссию «АвтоВАЗа» на 26,1 млрд руб. На втором этапе планировалось конвертировать в акции долг перед совладельцами. Это предполагалось завершить еще в июне прошлого года. Но из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, срок размещения увеличен «на максимально допустимое время, предусмотренное законом, т. е. до 16 апреля 2018 г. включительно», объяснял представитель Renault. 28 марта представители «Ростеха» и Renault не ответили на запросы «Ведомостей».