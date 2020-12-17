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«Аэрофлот» передаст 42 Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия»

Ведомости

Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» решил передать 42 самолета Sukhoi Superjet 100 дочерней авиакомпании «Россия», сообщает ТАСС.

В сублизинг будут переданы 17 самолетов, а также еще 20 судов, являющихся предметом лизинга по договорам финансовой аренды, заключенным между «Аэрофлотом» и «ВЭБ-лизингом». Другие пять лайнеров будут переданы авиакомпании «Россия» по договорам лизинга, заключенным с «Авиапрофлизингом».

Ранее два источника, близких к ОАК, сообщили «Ведомостям», что график поставок SuperJet будет сорван, вместо 22 самолетов в 2020 году поставят максимум 16. По словам одного из источников, задержка в поставках Sukhoi SuperJet произошла из-за медлительности «Региональных самолетов», компании-производителя SSJ100 и сокращений штатов.  

SSJ100 эксплуатируются авиакомпаниями с 2011 г., в 2011–2019 гг. им было поставлено 168 лайнеров – в среднем по 19 в год. Лучшим стал 2017 год, когда было поставлено 30 судов. За прошлый год было произведено лишь 18 SuperJet и только пять переданы в авиакомпании.

Ранее по теме: График поставок SuperJet снова будет сорван

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных