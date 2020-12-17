«Аэрофлот» передаст 42 Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия»
В сублизинг будут переданы 17 самолетов, а также еще 20 судов, являющихся предметом лизинга по договорам финансовой аренды, заключенным между «Аэрофлотом» и «ВЭБ-лизингом». Другие пять лайнеров будут переданы авиакомпании «Россия» по договорам лизинга, заключенным с «Авиапрофлизингом».
Ранее два источника, близких к ОАК, сообщили «Ведомостям», что график поставок SuperJet будет сорван, вместо 22 самолетов в 2020 году поставят максимум 16. По словам одного из источников, задержка в поставках Sukhoi SuperJet произошла из-за медлительности «Региональных самолетов», компании-производителя SSJ100 и сокращений штатов.
SSJ100 эксплуатируются авиакомпаниями с 2011 г., в 2011–2019 гг. им было поставлено 168 лайнеров – в среднем по 19 в год. Лучшим стал 2017 год, когда было поставлено 30 судов. За прошлый год было произведено лишь 18 SuperJet и только пять переданы в авиакомпании.