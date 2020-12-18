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Бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» перерегистрировали в Эстонии

Ведомости

Бизнесмен Андрей Трубников перерегистрировал принадлежащие ему косметические бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen на эстонскую компанию OU Good Design. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента. По данным эстонского реестра юрлиц, члены управляющего совета компании — Андрей и Ирина Трубниковы.

Эстонская компания, базирующаяся в Таллине зарегистрирована семьей Трубниковых, уточняет издание. Сам бизнесмен объяснил изданию, что торговые марки были перерегистрированы в Эстонии в рамках идеи создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности. Он подчеркнул, что в скором времени для его компании основными рынками сбыта станут Европа и США, поэтому управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии будет проще.

Кроме того, перерегистрация брендов произошла на фоне судебного конфликта. В июле компания «Эн+ рециклинг» подала иск к компании «Первое решение» — управляет брендами «Рецепты бабушки Агафьи». Об этом первый сообщил The Bell. Сумма иска, согласно документам Арбитражного суда, ‒ 4,5 млрд руб. Иск подан в мае, в отношении 65 товарных знаков «Первого решения» были введены ограничительные меры. Компания «Эн+ рециклинг», по данным СПАРКа, принадлежит кипрской En+ Package Ltd, ее конечные бенефициары неизвестны. Но ранее она входила в структуры UC Rusal, писал The Bell.

Активы брендов Трубникова The Bell оценивал в 3,6 млрд руб., выручку – в 7,8 млрд руб., чистую прибыль – в 370 млн руб. Общая годовая выручка всех юрлиц активов Трубникова превышает 10 млрд руб. Деятельность компании серьезно пострадала от пандемии коронавируса. В апреле Трубников заявил, что допускает закрытие трети своих магазинов. А в начале июля бизнесмен объявил о поиске инвестора для выхода на новые рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных