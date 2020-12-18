Бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» перерегистрировали в Эстонии

Эстонская компания, базирующаяся в Таллине зарегистрирована семьей Трубниковых, уточняет издание. Сам бизнесмен объяснил изданию, что торговые марки были перерегистрированы в Эстонии в рамках идеи создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности. Он подчеркнул, что в скором времени для его компании основными рынками сбыта станут Европа и США, поэтому управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии будет проще.