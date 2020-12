Бренды Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» перерегистрировали в Эстонии

Кроме того, перерегистрация брендов произошла на фоне судебного конфликта. В июле компания «Эн+ рециклинг» подала иск к компании «Первое решение» — управляет брендами «Рецепты бабушки Агафьи». Об этом первый сообщил The Bell. Сумма иска, согласно документам Арбитражного суда, ‒ 4,5 млрд руб. Иск подан в мае, в отношении 65 товарных знаков «Первого решения» были введены ограничительные меры. Компания «Эн+ рециклинг», по данным СПАРКа, принадлежит кипрской En+ Package Ltd, ее конечные бенефициары неизвестны. Но ранее она входила в структуры UC Rusal, писал The Bell.