Производителя косметики Natura Siberica могут лишить прав на товарные знаки

Компания «Эн+ рециклинг» подала иск к компании «Первое решение», основному юридическому лицу производителя косметики «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica, Natura Siberica, на это обратил внимание The Bell. Сумма иска согласно документам арбитражного суда 4,5 млрд руб. Иск подан в мае, в отношении 65 товарных знаков «Первого решения» уже введены ограничительные меры. В картотеке арбитражных дел текста иска нет. Но в определении об обеспечении иска указано, что обеспечительные меры необходимы, поскольку, если иск будет удовлетворен, у ответчика может не оказаться достаточно денежных средств для погашения убытков. У ответчика отсутствует в собственности недвижимое имущество, однако есть автомобили и товарные знаки, которые сами по себе являются нематериальными активами. Успешность бизнеса ответчика во многом определяется узнаваемостью принадлежащих ему товарных знаков, без них компания фактически представляет собой только «корпоративную оболочку», отмечается в определении.