Производителя косметики Natura Siberica могут лишить прав на товарные знаки

Производителя косметики Natura Siberica могут лишить прав на товарные знакиОни арестованы по иску одного из предприятий, входивших ранее в En+ Олега Дерипаски
Компания «Эн+ рециклинг» подала иск к компании «Первое решение», основному юридическому лицу производителя косметики «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica, Natura Siberica, на это обратил внимание The Bell. Сумма иска согласно документам арбитражного суда 4,5 млрд руб. Иск подан в мае, в отношении 65 товарных знаков «Первого решения» уже введены ограничительные меры. В картотеке арбитражных дел текста иска нет. Но в определении об обеспечении иска указано, что обеспечительные меры необходимы, поскольку, если иск будет удовлетворен, у ответчика может не оказаться достаточно денежных средств для погашения убытков. У ответчика отсутствует в собственности недвижимое имущество, однако есть автомобили и товарные знаки, которые сами по себе являются нематериальными активами. Успешность бизнеса ответчика во многом определяется узнаваемостью принадлежащих ему товарных знаков, без них компания фактически представляет собой только «корпоративную оболочку», отмечается в определении.
Компания «Эн+ рециклинг», по данным СПАРК, принадлежит кипрской En+ Package Ltd, ее конечные бенефициары неизвестны. Но ранее она входила в структуры UC Rusal Олега Дерипаски.
Производитель косметики «Первое решение», основанный в 2002 г., принадлежит бизнесмену Андрею Трубникову и его семье, выпускает косметические средства (бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и проч.) через собственную сбытовую сеть (96 магазинов Natura Siberica и Organic Shop по миру, из них 83 в России). Активы «Первого решения» The Bell оценивает в 3,6 млрд руб., выручку – в 7,8 млрд руб., чистую прибыль – в 370 млн руб. Общая годовая выручка всех юрлиц Natura Siberica превышает 10 млрд руб. Деятельность компании серьезно пострадала от пандемии коронавируса. В апреле Трубников заявил, что допускает закрытие трети своих магазинов. А в начале июля бизнесмен объявил о поиске инвестора для выхода на новые рынки.
Косметика на продажу
Трубников рассматривает возможность привлечения стратегического партнера, чтобы вывести бренд магазинов косметики Natura Siberica за пределы России. В интервью РБК бизнесмен говорил, что изучает несколько вариантов привлечения партнера, в том числе с продажей доли в бизнесе. В качестве альтернативного варианта он рассматривает долевое участие партнера в развитии бизнеса в зарубежных странах, в частности в США. Трубников объяснил выгоду от привлечения стороннего партнера: в частности, выход на рынок Бразилии без финансовой поддержки занял бы у него 170 лет, а с дополнительным финансовым ресурсом занял три года.
«Эн+ рециклингу» принадлежит часть объектов Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты, помещения в них арендовала фирма «Первое решение». Иск связан с пожаром, который произошел в марте в этих помещениях, пояснил «Ведомостям» представитель ответчика, причем пожар случился не по вине компании. Он ссылается на расследование, проведенное ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Московской области»: возгорание произошло в результате короткого замыкания. Так как между «Первым решением» и «Эн+ рециклингом» не был подписан акт разграничения эксплуатационной ответственности, за электрические сети отвечает арендодатель – «Эн+ рециклинг», уверяет собеседник «Ведомостей». Сумму иска «Эн+ рециклинга» в компании назвали абсолютно нереалистичной и чрезмерно завышенной – «равной кадастровой стоимости Кремля». Собственные убытки от возгорания сырья и материалов «Первое решение» оценило в 490 млн руб. На эту сумму подан встречный иск.
Представители «Эн+ рециклинга» на запрос «Ведомостей» не ответили. Телефоны, указанные на сайте, не отвечают. Данный актив компании не принадлежит, заявил «Ведомостям» официальный представитель UC Rusal.
Определить ответственность сторон при пожаре непросто, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин: необходимо сначала установить причину возгорания, а после в суде решать, какая из сторон несет ответственность за данную причину возгорания. Для этого предстоит изучать договоры и переписку сторон – процесс небыстрый. Арест товарных знаков он считает правомерным: это полноценное имущество компании.
Основными доказательствами по делу будут заключения пожарных служб и экспертов, устанавливающие виновное лицо, а также договор аренды, разграничивающий эксплуатационную ответственность в случае пожара, согласна партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева: истцу предстоит доказать, что пожар произошел по вине арендатора.