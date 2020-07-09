Основатель Natura Siberica намерен продать часть своего бизнеса

Трубников в первый раз говорит о возможности частично продать долю в бизнесе. В качестве альтернативного варианта он рассматривает долевое участие партнера в развитии бизнеса в зарубежных странах, в частности в США. Трубников объяснил выгоду в привлечении стороннего партнера: в частности, выход на рынок Бразилии без финансовой поддержки занял бы у него 170 лет, а с дополнительным финансовым ресурсом – три года. «Я же не черепаха какая-то», – сказал он о перспективе выходить на зарубежный рынок без ресурса.