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Основатель Natura Siberica намерен продать часть своего бизнеса

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Основатель компании «Первое решение» Андрей Трубников рассматривает возможность привлечь стратегического партнера, чтобы вывести бренд магазинов косметики Natura Siberica за пределы России. В интервью РБК Трубников сказал, что изучает несколько вариантов привлечения партнера, в том числе с продажей доли в бизнесе. При этом он отметил, что хотел бы сохранить контрольный пакет.

Трубников в первый раз говорит о возможности частично продать долю в бизнесе. В качестве альтернативного варианта он рассматривает долевое участие партнера в развитии бизнеса в зарубежных странах, в частности в США. Трубников объяснил выгоду в привлечении стороннего партнера: в частности, выход на рынок Бразилии без финансовой поддержки занял бы у него 170 лет, а с дополнительным финансовым ресурсом – три года. «Я же не черепаха какая-то», – сказал он о перспективе выходить на зарубежный рынок без ресурса.

В июле, после снятия связанных с распространением коронавируса ограничений, Трубников говорил, что по России открыто не более 70% магазинов Natura Siberica и Organic Shop, трафик в центральных магазинах в Москве упал на 65%. При этом в апреле он говорил, что не будет закрывать имиджевый магазин на Тверской улице, «какие бы убытки у нас ни были».

Ранее по теме: Владелец Natura Siberica оценил последствия от коронавируса для отрасли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных