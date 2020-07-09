Основатель Natura Siberica намерен продать часть своего бизнеса
Основатель компании «Первое решение» Андрей Трубников рассматривает возможность привлечь стратегического партнера, чтобы вывести бренд магазинов косметики Natura Siberica за пределы России. В интервью РБК Трубников сказал, что изучает несколько вариантов привлечения партнера, в том числе с продажей доли в бизнесе. При этом он отметил, что хотел бы сохранить контрольный пакет.
Трубников в первый раз говорит о возможности частично продать долю в бизнесе. В качестве альтернативного варианта он рассматривает долевое участие партнера в развитии бизнеса в зарубежных странах, в частности в США. Трубников объяснил выгоду в привлечении стороннего партнера: в частности, выход на рынок Бразилии без финансовой поддержки занял бы у него 170 лет, а с дополнительным финансовым ресурсом – три года. «Я же не черепаха какая-то», – сказал он о перспективе выходить на зарубежный рынок без ресурса.
В июле, после снятия связанных с распространением коронавируса ограничений, Трубников говорил, что по России открыто не более 70% магазинов Natura Siberica и Organic Shop, трафик в центральных магазинах в Москве упал на 65%. При этом в апреле он говорил, что не будет закрывать имиджевый магазин на Тверской улице, «какие бы убытки у нас ни были».