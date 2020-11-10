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Natura Siberica может начать продажи в США

Компания ведет переговоры о сотрудничестве с IHerb
Мария Котова
Косметику «Рецепты бабушки Агафьи» могут начать продавать в США /Максим Стулов / Ведомости

О намерении американского маркетплейса IHerb начать реализацию российской косметики «Ведомостям» рассказал гендиректор российского представительства компании Илья Микин. По его словам, уже ведутся переговоры с компанией «Натура сиберика» Андрея Трубникова, выпускающей косметику под брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica, Natura Siberica, а также производителем Librederm. Представитель «Натура сиберика» подтвердил «Ведомостям» переговоры с IHerb, запрос в Librederm остался без ответа.

Маркетплейс IHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов биологически активных добавок и уходовой косметики. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продажи IHerb в мире превышают $500 млн в год. В России его продажи по итогам 2019 г. составили более 7 млрд руб., говорит Бурмистров. Планы сотрудничать с «Натура сиберика» и Librederm Микин объяснил тем, что они одни из ведущих на российском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных