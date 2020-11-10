Natura Siberica может начать продажи в США

Маркетплейс IHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов биологически активных добавок и уходовой косметики. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продажи IHerb в мире превышают $500 млн в год. В России его продажи по итогам 2019 г. составили более 7 млрд руб., говорит Бурмистров. Планы сотрудничать с «Натура сиберика» и Librederm Микин объяснил тем, что они одни из ведущих на российском рынке.