Natura Siberica может начать продажи в США

Natura Siberica может начать продажи в СШАКомпания ведет переговоры о сотрудничестве с IHerb
О намерении американского маркетплейса IHerb начать реализацию российской косметики «Ведомостям» рассказал гендиректор российского представительства компании Илья Микин. По его словам, уже ведутся переговоры с компанией «Натура сиберика» Андрея Трубникова, выпускающей косметику под брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, Planeta Organica, Natura Siberica, а также производителем Librederm. Представитель «Натура сиберика» подтвердил «Ведомостям» переговоры с IHerb, запрос в Librederm остался без ответа.
Маркетплейс IHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов биологически активных добавок и уходовой косметики. По данным гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продажи IHerb в мире превышают $500 млн в год. В России его продажи по итогам 2019 г. составили более 7 млрд руб., говорит Бурмистров. Планы сотрудничать с «Натура сиберика» и Librederm Микин объяснил тем, что они одни из ведущих на российском рынке.