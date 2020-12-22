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Во Владивостоке открылось первое совместное отделение «Сбера» и McDonald’s

Ведомости

Во Владивостоке открылось первое совместное отделение «Сбера» и McDonald’s в России, сообщила пресс-служба банка. Помещение с общим входом и зоной ожидания позволяет посетителям McDonald's попасть в офис банка прямо из зала ресторана и наоборот.

«Два зала имеют общую зону ожидания и коворкинга, благодаря чему гости "Макдоналдса" смогут попасть в офис "Сбера" прямо из зала предприятия и наоборот», — говорится в сообщении. В зале McDonald's расположен киоск экосистемы «Сбера», где представлены ключевые цифровые продукты, такие, как Сберпрайм, Okko и Сбермаркет. «Новый формат поможет обеим компаниям проанализировать возможности совмещения клиентского опыта и распределения потоков потребителей, чтобы использовать эти данные для новых открытий», — отметили в «Сбере».

Во Владивостоке накануне открылись два первых ресторана McDonald’s на Дальнем Востоке. До конца года в Приморье и Хабаровском крае будут открыты пять заведений сети. В 2021 г. в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) запланировано открытие и точек «МакАвто» и «МакДоставки», пишет ТАСС.

McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В июле 2020 г. McDonald's открыл первую точку фастфуда внутри «Перекрестка».

Ранее по теме: McDonald's открыла первую точку фастфуда внутри «Перекрестка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных