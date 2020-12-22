Во Владивостоке открылось первое совместное отделение «Сбера» и McDonald’s
Во Владивостоке открылось первое совместное отделение «Сбера» и McDonald’s в России, сообщила пресс-служба банка. Помещение с общим входом и зоной ожидания позволяет посетителям McDonald's попасть в офис банка прямо из зала ресторана и наоборот.
«Два зала имеют общую зону ожидания и коворкинга, благодаря чему гости "Макдоналдса" смогут попасть в офис "Сбера" прямо из зала предприятия и наоборот», — говорится в сообщении. В зале McDonald's расположен киоск экосистемы «Сбера», где представлены ключевые цифровые продукты, такие, как Сберпрайм, Okko и Сбермаркет. «Новый формат поможет обеим компаниям проанализировать возможности совмещения клиентского опыта и распределения потоков потребителей, чтобы использовать эти данные для новых открытий», — отметили в «Сбере».
Во Владивостоке накануне открылись два первых ресторана McDonald’s на Дальнем Востоке. До конца года в Приморье и Хабаровском крае будут открыты пять заведений сети. В 2021 г. в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) запланировано открытие и точек «МакАвто» и «МакДоставки», пишет ТАСС.
McDonald‘s в России уже экспериментировал с открытием своих точек при других заведениях. В декабре 2019 г. в отделении Сбербанка у метро «Новослободская» в Москве появилась зона «МакКафе» и терминал для доставки блюд из стандартного меню McDonald‘s. В июле 2020 г. McDonald's открыл первую точку фастфуда внутри «Перекрестка».