Во Владивостоке открылось первое совместное отделение «Сбера» и McDonald’s

«Два зала имеют общую зону ожидания и коворкинга, благодаря чему гости "Макдоналдса" смогут попасть в офис "Сбера" прямо из зала предприятия и наоборот», — говорится в сообщении. В зале McDonald's расположен киоск экосистемы «Сбера», где представлены ключевые цифровые продукты, такие, как Сберпрайм, Okko и Сбермаркет. «Новый формат поможет обеим компаниям проанализировать возможности совмещения клиентского опыта и распределения потоков потребителей, чтобы использовать эти данные для новых открытий», — отметили в «Сбере».