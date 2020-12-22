ТЦ «Охотный ряд» могут оштрафовать за повторное нарушение антикоронавирусных мер
Торговый центр «Охотный Ряд» в центре Москвы могут оштрафовать за повторные нарушения мер профилактики коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского.
«ОАТИ повторно проведено обследование в торговом центре "Охотный ряд". Несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — сказал Поповский журналистам.
Он отметил, что штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. руб., а в случае нанесения вреда здоровью человека – до 1 млн руб.
Ранее оперштаб Москвы сообщил, что «Охотный Ряд» могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца. В декабре столичное управление Роспотребнадзора пригрозило закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский», однако позже ведомство сообщило, что не выявило там нарушений мер профилактики COVID-19.