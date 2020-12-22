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ТЦ «Охотный ряд» могут оштрафовать за повторное нарушение антикоронавирусных мер

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Торговый центр «Охотный Ряд» в центре Москвы могут оштрафовать за повторные нарушения мер профилактики коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского.

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«ОАТИ повторно проведено обследование в торговом центре "Охотный ряд". Несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговым центром так и не приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — сказал Поповский журналистам. 

Он отметил, что штраф за такие нарушения составляет до 300 тыс. руб., а в случае нанесения вреда здоровью человека – до 1 млн руб.

Ранее оперштаб Москвы сообщил, что «Охотный Ряд» могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца. В декабре столичное управление Роспотребнадзора пригрозило закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский», однако позже ведомство сообщило, что не выявило там нарушений мер профилактики COVID-19.

Ранее по теме: ТЦ «Охотный ряд» могут закрыть за нарушение антикоронавирусных мер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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