ТЦ «Охотный ряд» могут закрыть за нарушение антикоронавирусных мер
Торговый центр «Охотный ряд» в центре Москвы могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца, сообщает пресс-служба столичного оперштаба.
«Торговый центр не организовал достаточным образом соблюдение режима социального дистанцирования. Если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, ТЦ грозит штраф до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней», — говорится в сообщении. Деталей выявленных нарушений оперштаб не привел.
Ранее столичное управлеие Роспотребнадзора пригрозила закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский». Проверка выявила, что администрация центра не приняла достаточные меры по организации социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток. Уже зафиксированные нарушение повлекли для «Европейского» штраф в 300 000 руб.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 5028 новых случаев коронавируса, 5571 человек выздоровел, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 708 530 случаев COVID-19 и 10 095 летальных исходов.
Из-за рисков распространения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.