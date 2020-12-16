ТЦ «Охотный ряд» могут закрыть за нарушение антикоронавирусных мер

Ранее столичное управлеие Роспотребнадзора пригрозила закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский». Проверка выявила, что администрация центра не приняла достаточные меры по организации социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток. Уже зафиксированные нарушение повлекли для «Европейского» штраф в 300 000 руб.