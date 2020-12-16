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ТЦ «Охотный ряд» могут закрыть за нарушение антикоронавирусных мер

Ведомости

Торговый центр «Охотный ряд» в центре Москвы могут оштрафовать на 1 млн руб. за нарушения мер профилактики коронавируса или закрыть на три месяца, сообщает пресс-служба столичного оперштаба.

«Торговый центр не организовал достаточным образом соблюдение режима социального дистанцирования. Если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, ТЦ грозит штраф до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней», — говорится в сообщении. Деталей выявленных нарушений оперштаб не привел.

Ранее столичное управлеие Роспотребнадзора пригрозила закрыть на 90 дней или наложить штраф в 1 млн руб. на ТЦ «Европейский». Проверка выявила, что администрация центра не приняла достаточные меры по организации социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток. Уже зафиксированные нарушение повлекли для «Европейского» штраф в 300 000 руб.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 5028 новых случаев коронавируса, 5571 человек выздоровел, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 708 530 случаев COVID-19 и 10 095 летальных исходов.

Из-за рисков распространения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.

Ранее по теме: Собянин не увидел необходимости вводить локдаун в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных