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Генпрокуратура не будет проверять малый бизнес в регионах в 2021 году

Ведомости

Генпрокуратура обязала глав окружных и региональных управлений исключить малый и средний бизнес из плана проверок на следующий год, сообщили ТАСС в ведомстве.

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«На прокуроров субъектов, а также подразделения Генеральной прокуратуры в округах возложена обязанность исключить из проекта ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» , — сообщили в ведомстве. Это касается в том числе предпринимателей, «попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий».

В Генпрокуратуре пояснили, что эта мера поможет оперативно реализовать действия правительства, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Единый сводный план проверок бизнеса на 2021 г. пока не опубликован. Он будет сформирован до конца года.

30 ноября премьер-министр Михаил Мишустин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 г. Кроме того, за месяц до этого президент Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса, введенной в связи с пандемией, еще на три месяца.

Ранее по теме: Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных