Генпрокуратура не будет проверять малый бизнес в регионах в 2021 году
Генпрокуратура обязала глав окружных и региональных управлений исключить малый и средний бизнес из плана проверок на следующий год, сообщили ТАСС в ведомстве.
«На прокуроров субъектов, а также подразделения Генеральной прокуратуры в округах возложена обязанность исключить из проекта ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» , — сообщили в ведомстве. Это касается в том числе предпринимателей, «попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий».
В Генпрокуратуре пояснили, что эта мера поможет оперативно реализовать действия правительства, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. Единый сводный план проверок бизнеса на 2021 г. пока не опубликован. Он будет сформирован до конца года.
30 ноября премьер-министр Михаил Мишустин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 г. Кроме того, за месяц до этого президент Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса, введенной в связи с пандемией, еще на три месяца.