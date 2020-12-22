Генпрокуратура не будет проверять малый бизнес в регионах в 2021 году

30 ноября премьер-министр Михаил Мишустин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 г. Кроме того, за месяц до этого президент Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса, введенной в связи с пандемией, еще на три месяца.