Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса
Правительство России продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Стенограмма опубликована на сайте правительства.
«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год – до 31 декабря 2021 года», – сказал Мишустин, отметив, что этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавируса.
29 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий – на весь 2021 г.
Позже генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок для поддержки малого бизнеса. В пресс-службе ведомства тогда отметили, что проект такого постановления правительства проходит процедуру согласования. После его принятия прокуроры во взаимодействии с контролерами исключат соответствующие мероприятия из сводного плана.