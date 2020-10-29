Путин предложил продлить отсрочку по уплате налогов для малого бизнеса

Путин предложил продлить отсрочку по уплате налогов для малого бизнесаМораторий на проверки таких предприятий могут продлить на весь следующий год
Президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса (МСП) еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий — на весь 2021 г. Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт».
Путин подчеркнул, что несмотря на предпринятые правительством меры поддержки бизнеса, которые в целом оказались эффективными, «не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение». К таким компаниям президент отнес, в частности, организации из сферы общественного питания и услуг.
«Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса», — сказал Путин. Он пояснил, что данная мера позволит снизить административную и налоговую нагрузку на десятки тысяч российских компаний, где работают миллионы граждан, а также поддержит рабочие места и доходы людей.
Ранее на форуме министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в текущем году меры поддержки экономики и граждан обошлись государству в 4,5 трлн руб. До этого он сообщил, что в целом объем поддержки экономики в период пандемии коронавирусной инфекции составит 9% ВВП в 2020-2021 гг.
Решения об отсрочке налоговых и страховых взносов для бизнеса, а также о введении моратория на проверки были приняты правительством России в апреле этого года в связи с пандемией. С 30 марта по 12 мая в стране действовал режим нерабочих дней, многие предприятия были закрыты. Сейчас в России вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня, по данным оперштаба, суточный прирост зараженных обновил рекорд, составив 17 717 случаев.