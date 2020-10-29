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Путин предложил продлить отсрочку по уплате налогов для малого бизнеса

Мораторий на проверки таких предприятий могут продлить на весь следующий год
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса (МСП) еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий — на весь 2021 г. Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт».

Путин подчеркнул, что несмотря на предпринятые правительством меры поддержки бизнеса, которые в целом оказались эффективными, «не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение». К таким компаниям президент отнес, в частности, организации из сферы общественного питания и услуг.

«Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса», — сказал Путин. Он пояснил, что данная мера позволит снизить административную и налоговую нагрузку на десятки тысяч российских компаний, где работают миллионы граждан, а также поддержит рабочие места и доходы людей.

Ранее по теме: Силуанов исключил повторный риск закрытия экономики России

Ранее на форуме министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в текущем году меры поддержки экономики и граждан обошлись государству в 4,5 трлн руб. До этого он сообщил, что в целом объем поддержки экономики в период пандемии коронавирусной инфекции составит 9% ВВП в 2020-2021 гг.

Решения об отсрочке налоговых и страховых взносов для бизнеса, а также о введении моратория на проверки были приняты правительством России в апреле этого года в связи с пандемией. С 30 марта по 12 мая в стране действовал режим нерабочих дней, многие предприятия были закрыты. Сейчас в России вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Сегодня, по данным оперштаба, суточный прирост зараженных обновил рекорд, составив 17 717 случаев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных