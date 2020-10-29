Путин предложил продлить отсрочку по уплате налогов для малого бизнеса

«Для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса», — сказал Путин. Он пояснил, что данная мера позволит снизить административную и налоговую нагрузку на десятки тысяч российских компаний, где работают миллионы граждан, а также поддержит рабочие места и доходы людей.