Силуанов исключил повторный риск закрытия экономики России
Минфин считает, что в будущем риск закрытия экономики, как в 2020 г., не повторится. Об этом заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов.
«В следующем году мы продолжаем меры бюджетного стимулирования экономики, но уже с учетом того, что основной риск для экономики, связанный с ее закрытием — а у нас в текущем году был закрыт целый ряд отраслей, целый ряд секторов экономики — мы считаем, что он не повторится уже в будущем», — сказал министр.
Силуанов заявил, что меры поддержки граждан и экономики в этом году стоили 4,5 трлн руб. Правительство было вынуждено увеличить дефицит бюджета, увеличить привлечение ресурсов на рынке, а также осуществлять дополнительную мобилизацию доходов бюджета. При этом министр подчеркнул, что «это не может продолжаться бесконечно».
Текущий год Силуанов назвал «чрезвычайным периодом реагирования на складывающуюся ситуацию», а следующий год — переходным. «Мы в рамках трехлетнего бюджета, который уже прошел обсуждение в первом чтении в Государственной Думе, поставили себе задачу выйти на нормальность бюджетной политики уже к 2022 году», — заявил Силуанов.
С 30 марта по 12 мая 2020 г. в России был объявлен всеобщий режим нерабочих дней в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Большинство предприятий и заведений из разных отраслей были закрыты. В связи с этим правительство реализовало ряд мер по поддержке компаний из пострадавших в результате пандемии отраслей, в том числе — предоставило им отсрочку по кредитам и налогам.