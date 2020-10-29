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Силуанов исключил повторный риск закрытия экономики России

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Минфин считает, что в будущем риск закрытия экономики, как в 2020 г., не повторится. Об этом заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!» министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году мы продолжаем меры бюджетного стимулирования экономики, но уже с учетом того, что основной риск для экономики, связанный с ее закрытием — а у нас в текущем году был закрыт целый ряд отраслей, целый ряд секторов экономики — мы считаем, что он не повторится уже в будущем», — сказал министр.

Силуанов заявил, что меры поддержки граждан и экономики в этом году стоили 4,5 трлн руб. Правительство было вынуждено увеличить дефицит бюджета, увеличить привлечение ресурсов на рынке, а также осуществлять дополнительную мобилизацию доходов бюджета. При этом министр подчеркнул, что «это не может продолжаться бесконечно».

Текущий год Силуанов назвал «чрезвычайным периодом реагирования на складывающуюся ситуацию», а следующий год — переходным. «Мы в рамках трехлетнего бюджета, который уже прошел обсуждение в первом чтении в Государственной Думе, поставили себе задачу выйти на нормальность бюджетной политики уже к 2022 году», — заявил Силуанов.

С 30 марта по 12 мая 2020 г. в России был объявлен всеобщий режим нерабочих дней в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Большинство предприятий и заведений из разных отраслей были закрыты. В связи с этим правительство реализовало ряд мер по поддержке компаний из пострадавших в результате пандемии отраслей, в том числе — предоставило им отсрочку по кредитам и налогам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных