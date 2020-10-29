Силуанов исключил повторный риск закрытия экономики России

«В следующем году мы продолжаем меры бюджетного стимулирования экономики, но уже с учетом того, что основной риск для экономики, связанный с ее закрытием — а у нас в текущем году был закрыт целый ряд отраслей, целый ряд секторов экономики — мы считаем, что он не повторится уже в будущем», — сказал министр.