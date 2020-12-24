Российская компания планирует построить частный космодром в Дагестане
Частная российская космическая компания Success Rockets заключила соглашение о строительстве к 2025 г. в Дагестане первого частного космодрома под названием «Европа», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе организации. Партнером проекта стала «Корпорация развития Дагестана», принадлежащая Минимуществу республики.
В Success Rockets отметили, что космодром позволит увеличить число высокотехнологичных производств и рабочих мест, а также поспособствует развитию туристического направления региона. Начало строительства запланировано на осень 2021 г.
«В России пока нет гражданских площадок для пуска ракет сверхлегкого класса, поэтому мы приняли решение о её создании и в последние месяцы прорабатывали нюансы с региональной корпорацией развития», — рассказал гендиректор Success Rockets Олег Мансуров. Он добавил, что Дагестан обладает необходимым для строительства космодрома географическим и инфраструктурным потенциалом, в том числе — для работы с иностранными заказчиками.
Для реализации проекта Success Rockets намерен привлечь частные и государственные инвестиции в размере 600 млн руб. Планируется, что космодром займет площадь в 50 гектаров и вместит две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром и гостиницу для туристов и работников.
В середине июня Мансуров рассказал «Ведомостям» о планах Success Rockets по разработке сверхлегкой ракеты-носителя. Ранее таковые в России никогда не производились.