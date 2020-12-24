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Российская компания планирует построить частный космодром в Дагестане

Ведомости

Частная российская космическая компания Success Rockets заключила соглашение о строительстве к 2025 г. в Дагестане первого частного космодрома под названием «Европа», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе организации. Партнером проекта стала «Корпорация развития Дагестана», принадлежащая Минимуществу республики. 

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В Success Rockets отметили, что космодром позволит увеличить число высокотехнологичных производств и рабочих мест, а также поспособствует развитию туристического направления региона. Начало строительства запланировано на осень 2021 г.

«В России пока нет гражданских площадок для пуска ракет сверхлегкого класса, поэтому мы приняли решение о её создании и в последние месяцы прорабатывали нюансы с региональной корпорацией развития», — рассказал гендиректор Success Rockets Олег Мансуров. Он добавил, что Дагестан обладает необходимым для строительства космодрома географическим и инфраструктурным потенциалом, в том числе — для работы с иностранными заказчиками.

Для реализации проекта Success Rockets намерен привлечь частные и государственные инвестиции в размере 600 млн руб. Планируется, что космодром займет площадь в 50 гектаров и вместит две пусковые установки, испытательный полигон, центр управления полетами, комплекс по производству ракет, аэродром и гостиницу для туристов и работников. 

В середине июня Мансуров рассказал «Ведомостям» о планах Success Rockets по разработке сверхлегкой ракеты-носителя. Ранее таковые в России никогда не производились.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных