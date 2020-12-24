Российская компания планирует построить частный космодром в Дагестане

«В России пока нет гражданских площадок для пуска ракет сверхлегкого класса, поэтому мы приняли решение о её создании и в последние месяцы прорабатывали нюансы с региональной корпорацией развития», — рассказал гендиректор Success Rockets Олег Мансуров. Он добавил, что Дагестан обладает необходимым для строительства космодрома географическим и инфраструктурным потенциалом, в том числе — для работы с иностранными заказчиками.