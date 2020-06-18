Частная российская компания инвестирует в разработку сверхлегкой ракеты

В России сверхлегкие ракеты не производятся и никогда не производились. Планируется, что ракета длиной 20 м будет весить 13 т и сможет выводить на орбиту не менее 250 кг груза, говорит Мансуров. Ставится задача, чтобы стоимость доставки на орбиту 1 кг груза не превышала $10 000, это позволит ракете быть глобально конкурентоспособной. Первые коммерческие пуски планируется провести уже в 2024 г. Спрос на малые космические аппараты, в том числе со стороны IT-компаний, постоянно растет, цифровые технологии очень активно развиваются и требуют быстрых способов вывода на орбиту. В России услугами будущей ракеты сможет воспользоваться и «Роскосмос»: его проект «Сфера» потребует запуска сотен малых аппаратов.