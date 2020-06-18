Частная российская компания инвестирует в разработку сверхлегкой ракеты

Частная российская компания инвестирует в разработку сверхлегкой ракетыОни нужны для вывода на орбиту малых спутников и в России никогда не производились
Группа российских частных инвесторов планирует разработать сверхлегкую ракету-носитель. В проект под названием Success Rockets планируется инвестировать $50 млн, рассказал «Ведомостям» его руководитель Олег Мансуров.
Новинка для России
В России сверхлегкие ракеты не производятся и никогда не производились. Планируется, что ракета длиной 20 м будет весить 13 т и сможет выводить на орбиту не менее 250 кг груза, говорит Мансуров. Ставится задача, чтобы стоимость доставки на орбиту 1 кг груза не превышала $10 000, это позволит ракете быть глобально конкурентоспособной. Первые коммерческие пуски планируется провести уже в 2024 г. Спрос на малые космические аппараты, в том числе со стороны IT-компаний, постоянно растет, цифровые технологии очень активно развиваются и требуют быстрых способов вывода на орбиту. В России услугами будущей ракеты сможет воспользоваться и «Роскосмос»: его проект «Сфера» потребует запуска сотен малых аппаратов.
Сейчас у проекта три инвестора, говорит Мансуров, но имен их не называет. Он лишь говорит, что это предприниматели из нефтяной отрасли, IT и производства строительных материалов. На первый этап разработки ракеты они выделят 300 млн руб. Непосредственно разработкой будет заниматься компания «Успешные ракеты», сейчас документы о ее создании изучают представители инвесторов, зарегистрирована она будет в конце августа — начале сентября. Планируется привлечение и других инвесторов, а также краудфандинговой кампании.
Мансуров известен как организатор IT-конкурса «Цифровой прорыв», также его компания «Актум» организует хакатоны для крупных корпораций, например для ВЭБа, «Газпром нефти», «Сибура», «Мегафона». Идея разработать ракету на частные средства обсуждается с различными инвесторами уже пять лет, продолжает Мансуров. В активную фазу работа над проектом перешла в январе этого года — за это время было найдено первичное финансирование, подобрана будущая команда инженеров и конструкторов.
«Успешные ракеты» значительную часть работ будут заказывать на конкурсной основе сторонним командам. Это позволит создать конкуренцию между ними, добиться лучших цен и сроков, минимизировать риски, рассказал Мансуров. По его словам, в России есть как минимум восемь команд разработчиков, которые при наличии финансирования могут выполнять заказы на разных этапах проекта — они существуют при вузах (например, МАИ, МГТУ им. Баумана, БГТУ «Военмех») и некоторых крупных корпорациях.
Поддержать как Илона Маска
«В России огромный научно-технический потенциал, при стабильном финансировании сверхлегкую ракету-носитель вполне реально разработать в заявленные сроки и уложиться в заявленные инвестиции», — говорит замруководителя группы «Аэроспейснет» Национальной технологической инициативы Павел Булат. «Проект осуществим, но при условии государственной поддержки, которая должна выразиться в открытии доступа к имеющимся со времен СССР технологиям, разрешении нанимать на работу сотрудников из предприятий «Роскосмоса», доступе к испытательной базе и космодромам», – рассуждает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
Эти три формы господдержки позволили Илону Маску и его компании SpaceX добиться таких успехов. Уже на втором этапе SpaceX стала получать поддержку за счет дорогостоящих военных заказов. И только доказав свою эффективность, она получила контракт NASA на разработку пилотируемого космического корабля Dragon Crew, продолжает Ионин. Этот корабль доставил космонавтов на МКС в мае 2020 г., до этого монополия в пилотируемой космонавтике была у «Роскосмоса».
Для российского проекта будет очень важна возможность использовать имеющиеся ракетные двигатели или разработать собственный на их основе. Для сверхлегкой ракеты можно использовать различные двигатели верхних ступеней средних ракет-носителей, объясняет Ионин.
В дальнейшем проекту будет важен госзаказ «Роскосмоса» на запуски, продолжает эксперт. Проект «Роскосмоса» «Сфера» по развитию спутникового интернета предполагает выведение с 2024 г. малых космических аппаратов на орбиту. Для него может понадобиться 20—25 пусков сверхлегких ракет-носителей ежегодно, говорит Булат. Ракета Success Rockets сможет выводить по два малых спутника и небольшой космический буксир, который будет растаскивать их на заданные орбиты.
«Роскосмос» может стать потенциальным заказчиком ракеты-носителя в рамках проекта «Сфера», считает Мансуров. «Ведомости» направили запрос представителю «Роскосмоса».
Альтернативой для «Роскосмоса» может быть выведение малых аппаратов средними ракетами-носителями — кластерным способом сразу по несколько десятков, но в таком случае потребуются дорогостоящие решения по растаскиванию их всех по орбитам, говорит Булат. Сверхлегкая ракета-носитель была бы эффективней.
У самого «Роскосмоса» как раз был заказ на кластерное выведение малых спутников от английской компании OneWeb, которая должна была создать первую в мире глобальную систему спутникового интернета. Размер контракта составлял около $1 млрд, «Роскосмос» должен был за 21 пуск отправить в космос 672 спутника. Первый пуск состоялся в феврале этого года, средняя ракета «Союз-ФГ» вывела шесть спутников. С началом коронавирусного кризиса OneWeb обанкротилась.
Рынок и конкуренты
По некоторым оценкам, глобальный спрос на сверхлегкие ракеты составляет примерно 12—15 пусков в год при стоимости каждого $4—5 млн. Но при снижении цены до $3 млн за пуск и ниже спрос может вырасти в разы — до 50 пусков в год, говорит Булат. Если Success Rockets уложится в заявленные параметры, ее пуск будет стоить не дороже $2,5 млн.
В мире существует несколько десятков проектов по разработке сверхлегких ракет-носителей, продолжает Булат. Дальше всех продвинулась американская компания RocketLab, разработавшая ракету Electron. Она способна выводить на низкую орбиту до 150 кг груза, стоимость будет составлять примерно $6 млн за пуск. Пока проведено три пуска, рассказал Булат. При этом многие разработчики сочли, что не смогут конкурировать с RocketLab, поэтому некоторые проекты приостановились, некоторые сместились в более тяжелый сегмент или, как европейский проект SMILE, в более легкий — до 50 кг груза, добавляет он.
Сверхлегкая — это самая дешевая и простая в разработке ракета-носитель. Порог входа низок, поэтому в мире существует не менее 50 таких проектов — американских, японских, китайских, индийских, европейских, говорит Ионин. Но до стадии серийных коммерческих пусков еще никто не дошел, добавил он, потому что пока никто не получил серьезного заказа на пуски.
Частный космос в России
Частных инвестиций в космос в России почти нет. Фактически провалился самый громкий проект — организация частным холдингом S7 Group семьи Владислава Филева запуска ракет с морского космодрома Sea Launch. Созданная в 1995 г. как совместное предприятие РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос»), Boeing и украинского «Южмаша», компания Sea Launch запускала украинские ракеты «Зенит». В 2014 г. после присоединения Крыма к России сотрудничество российской и украинской госкомпаний стало невозможно, пуски прекратились.
В 2016 г. S7 Group договорилась о покупке всех активов Sea Launch — пусковой платформы, командного судна, портовой инфраструктуры и складов в Лос-Анджелесе — примерно за $150 млн. Сделка была закрыта весной 2018 г. S7 проавансировала «Южмашу» производство 12 ракет «Зенит», были получены все разрешения на дальнейшую работу от украинских и американских властей, первый пуск был намечен на декабрь 2018 г.
Но разрешение на поставку комплектующих для украинской ракеты, прежде всего двигателей первой ступени РД-171, российское правительство так и не дало. Хотя Россия была главным бенефициаром проекта, ведь S7 — российский инвестор, обанкротившаяся Sea Launch на 95% принадлежала именно «Энергии», а в дальнейшем S7 планировала использовать для пусков разрабатываемую российскую ракету «Союз-5» (переименована в «Иртыш») и вести в России разработку собственного космического корабля.
S7 решила дожидаться разработки «Иртыша», который появится не ранее 2025 г. При этом содержание комплекса обходится примерно в $20 млн в год, рассказывал «Ведомостям» тогдашний гендиректор компании S7 Space Сергей Сопов. Так как базирование комплекса в США подразумевает использование ракеты «Зенит», то S7 уже в этом году была вынуждена перегнать космодром в порт Славянка в Приморском крае через весь Тихий океан.
Коронавирусный кризис поставил на грань выживания все авиакомпании, а основной бизнес S7 Group, за счет которого она и финансировала космический проект, — это авиакомпания S7 Airlines. Проект Sea Launch заморожен, сейчас не до него, при этом финансовые условия содержания комплекса в Приморском крае вдвое хуже, чем в Калифорнии, хотя обещали наоборот, говорил Филев в интервью «Коммерсанту» в апреле. В июне «РИА Новости» сообщило, что S7 ведет переговоры о продаже комплекса «Росатому».
Самым успешным частным проектом в России была компания МКК «Космотрас». Она с 1999 г. запускала на орбиту коммерческие грузы с помощью баллистических ракет «Днепр», которые списывало Минобороны России. Так как конверсия ракет требовала кооперации с производителем, украинским «Южмашем», то и этот проект также умер после «крымской весны». В 1999—2015 гг. «Космотрас» провел 22 пуска.
В 2020 г. была создана компания МКТС, которая планирует разработать многоразовый грузовой космический корабль «Арго», сообщало «РИА Новости». «Арго» сможет доставлять на МКС до 2 т груза и возвращать до 1 т груза, он будет рассчитан на 20 циклов взлет-посадка. Для сравнения: имеющийся сейчас у «Роскосмоса» грузовой корабль «Прогресс» – одноразовый, он может доставлять 2,6 т груза.