Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

«Роскосмос» положительно оценил успешный запуск Crew Dragon с астронавтами. «Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно! Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — написал в Twitter официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко. При этом он добавил, что не понимает «истерики», поднявшейся после запуска корабля Crew Dragon. «Произошло то, что произойти должно было давно», — заявил Устименко.