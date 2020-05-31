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Корабль Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции

Стыковка прошла штатно в автоматическом режиме
Дарья Коржова
SpaceX

Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Прибывшие на нем астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли проведут на орбите до 110 дней.

Исторический запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon состоялся 30 мая в 15.22 по времени восточного побережья США (22.22 мск). Это первая в истории пилотируемая миссия, запущенная частной компанией — SpaceX миллиардера Илона Маска.

Запуск ракеты прошел штатно. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. После отделения второй ступени корабль с астронавтами в запланированное время вышел на орбиту.

Запустить Falcon 9 удалось со второй попытки. Изначально старт был запланирован на 27 мая, но в последний момент был перенесен из-за плохой погоды.

SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами

Это первая в истории пилотируемая миссия, запущенная частной компанией

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который доставляет грузы на МКС. В начале марта Crew Dragon совершил полет к Международной космической станции в автоматическом режиме. Текущая миссия — большое событие для NASA, чьи астронавты почти десять лет летали к МКС на российских космических кораблях. США остановили пилотируемые полеты в 2011 г. после свертывания программы Space Shuttle.

«Роскосмос» положительно оценил успешный запуск Crew Dragon с астронавтами. «Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно! Очень важно иметь хоть бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — написал в Twitter официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко. При этом он добавил, что не понимает «истерики», поднявшейся после запуска корабля Crew Dragon. «Произошло то, что произойти должно было давно», — заявил Устименко.

Илон Маск в свою очередь припомнил шутку гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. В 2014 г. тот пригрозил, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС и посоветовал США в этом случае воспользоваться батутом. «Батут работает!» — сказал Маск на пресс-конференции в субботу и рассмеялся.

Ранее по теме: Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину: «Батут работает»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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