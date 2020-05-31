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Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину: «Батут работает»

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Гендиректор SpaceX Илон Маск во время пресс-конференции в Космическом центре имени Кеннеди после успешного запуска 30 мая пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил относительно давнего высказывания гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

На пресс-конференции примерно через четыре часа после запуска астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена журналист агентства Reuters задал директору NASA Джеймсу Брайденстайну и Илону Маску вопрос, получили ли они какое-либо сообщение от коллег из России. Брайденстайн ответил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его заявление с поздравлениями NASA и SpaceX, «что это важный день не только для нас, но и для них», «они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким».

«Батут работает», – сказал после этого Маск и рассмеялся («Trampoline is working»). Следом рассмеялся Брайденстайн, а Маск добавил: «Это внутренняя шутка», – и снова рассмеялся.

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В апреле 2014 г. Рогозин, который тогда был вице-премьером и курировал вопросы развития космонавтики, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. Это произошло после того, как США ввели санкции против России за присоединение Крыма. Для попадания на МКС Рогозин посоветовал американцам воспользоваться батутом.

30 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 15.22 по местному времени (22.22 мск) стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Корабль Crew Dragon с астронавтами был выведен на орбиту, а первая ступень ракеты успешно вернулась обратно – ее посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане. Crew Dragon должен пристыковаться к МКС примерно через 19 часов после старта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных