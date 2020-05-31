Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину: «Батут работает»

На пресс-конференции примерно через четыре часа после запуска астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена журналист агентства Reuters задал директору NASA Джеймсу Брайденстайну и Илону Маску вопрос, получили ли они какое-либо сообщение от коллег из России. Брайденстайн ответил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его заявление с поздравлениями NASA и SpaceX, «что это важный день не только для нас, но и для них», «они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким».